Deficiência de vitamina B12: quais são os sintomas e como tratá-la?

Para que nosso corpo funcione da melhor forma, ele precisa de muitos micro e macronutrientes, e a vitamina B12 não é exceção. Vejamos então o que acarreta a deficiência de vitamina B12 e como tratá-la.

Nosso corpo precisa de muitos micro e macronutrientes para funcionar da melhor forma. Da vitamina D ao ferro, do fósforo ao magnésio, e até a vitamina B12, também conhecida como cobalamina, não foge à regra. Na verdade, a vitamina B12 desempenha um papel crucial em vários processos do corpo, incluindo a formação de glóbulos vermelhos, a síntese de ADN e a manutenção do sistema nervoso.

Porém, recentemente, tem-se registado uma alarmante deficiência de vitamina B12, um problema que pode ter consequências muito graves para a saúde. São muitas as doenças, mais ou menos graves, que sofrem quem tem falta de vitamina B12. Os sintomas variam de Fadiga constante Para problemas de saúde mais graves, como Anemia perniciosa E danos Sistema nervoso. Por este motivo, é fundamental garantir que o seu corpo receba um fornecimento adequado de vitamina B12, através da alimentação e, em alguns casos, através de suplementos específicos.

Então vamos ver como tratar a deficiência de vitamina B12.

Deficiência de vitamina B12: como tratar

A necessidade diária de vitamina B12 é de 2 a 2,4 microgramas. Especificamente, de acordo com os Institutos Nacionais de Saúde dos EUA (NIH), adolescentes com 14 anos ou mais e adultos precisam de 2,4 microgramas de vitamina B12 por dia. A necessidade para mulheres grávidas aumenta para 2,6 microgramas por dia e 2,8 microgramas para mulheres que amamentam.

No entanto, como vimos anteriormente, foi relatada uma deficiência alarmante de vitamina B12 nos últimos anos. Este é um problema bastante comum que pode causar sérios danos à saúde. As causas da deficiência desta vitamina tão importante podem ser diferentes, desde a desnutrição, ao mau funcionamento do estômago, desde a má absorção intestinal até à idade avançada. Independentemente da causa, é provável que você tenha deficiência de vitamina B12 Nocivo para o corpo. Por esta razão, é crucial intervir o mais rapidamente possível.

A deficiência de vitamina B12 pode ser tratada. Em primeiro lugar, esta deficiência pode ser superada através da alimentação. Ao incluir os ingredientes certos na sua dieta, em particular, Alimentos de origem animal Como ovos, leite, carne e peixe. Por este motivo, as pessoas com maior risco de deficiência de vitamina B12 são os vegetarianos que têm a possibilidade de combinar a vitamina com a vitamina B12. Suplementos nutricionais específicos Ou alimentos ricos em vitamina B12, como sucos.