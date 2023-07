Ciência, o bóson de Higgs dá um show: filmando 10 anos após sua descoberta

lá física de partículas chegar a Videocittà – Festival de Visão e Cultura Digitalcom o Layout de vídeo “Descoberta de formas e cores”, Feito por‘Infn Para comemorar o décimo aniversário da descoberta bóson de Higgs. de 13 a 16 de julho em geral Gasômetro de RomaUma exibição de luzes, formas e sons transformará a fachada de uma fábrica, levando os espectadores para dentro do laboratório do CERN, onde a descoberta foi feita. As apresentações começarão às 22h. Na fachada do prédio – para avisar o Infn – você pode acompanhar as moléculas em sua corrida a velocidades inimagináveis ​​dentro Grande Colisor de Hádrons (LHC), o maior acelerador de partículas existente, até colidirem em colisões de altíssima energia que criam fontes de novas partículas. Em seguida, os elementos arquitetônicos são transformados em detectores atlas e partículas cms, Altamente sofisticados e altos como prédios, milhões desses choques por segundo são testemunhados. Entre as colisões está o bóson de Higgs, a partícula que deu massa às partículas elementares, um momento após o nascimento do universo. A descoberta do bóson de Higgs escreveu um novo capítulo no livro de física: o anúncio de… Discovery, em 4 de julho de 2012 no Cern, Ele foi seguido em 2013 por Prêmio Nobel para dois físicos que propôs a existência da partícula, Peter Higgs e François Englert. Já em sua quinta edição, o Festival Videocittà explora as formas mais avançadas das linguagens audiovisual e digital. O evento visa um público amplo e heterogêneo por meio de performances, apresentações AV, palestras educativas e informativas, instalações grandes e imersivas, mapeamento de vídeo e arte de vídeo. Videomaps for Higgs Discovery se encaixa nesse contexto ao assumir o desafio de contar uma história científica por meio de uma experiência visual envolvente e trabalhar na interseção de arte, ciência e tecnologia para transmitir conteúdo científico por meio de tecnologias inovadoras. O projeto foi desenvolvido em 2022 com Luca Agnani Studio – Video Projection Mapping e apresentado pela primeira vez no Science Festival 2022 na fachada do Palazzo Ducale em Gênova, com a contribuição da ASG Supercondutores.