O corpo humano é uma máquina perfeita. É por isso que, quando algo está errado, não demora muito para nos avisar. No entanto, muitas vezes nós mesmos, devido ao frenesi da vida cotidiana, decidimos ignorar esses sinais importantes. Mas se os colocarmos em segundo plano, poderemos sofrer consequências terríveis, senão desastrosas. É por isso que hoje alertamos contra um desses sinais. Na verdade, se você sofre de apatia, fraqueza e dores musculares podem ser causadas por uma deficiência dessa preciosa vitamina. Vamos ver juntos exatamente o que é e como podemos fazer para evitar nos encontrarmos nesta situação desagradável.

Tenha cuidado para não abusar do suplemento

Estamos falando de ácido ascórbico, um ingrediente mais comum chamado “vitamina C”. Assim que chega o inverno, eles o armazenam, convencidos de que ajuda a combater resfriados ou de que é um poderoso aliado contra Covid 19. Infelizmente, são notícias falsas. Com relação aos resfriados, na verdade, essa vitamina não tem nenhum benefício especial além de reduzir o tempo de um ataque de gripe. No entanto, se você suspeitar que precisa aumentar suas necessidades para esse fim VitaminaSempre recomendamos que você entre em contato com um especialista. Na verdade, compre alguns Suplementos Aceitá-los de maneira não regulamentada pode piorar a situação. De acordo com o Departamento de Saúde, tomar uma grande quantidade de vitaminas sem deficiências vitamínicas pode ser prejudicial. Na verdade, o uso indevido pode causar problemas renais.

Apatia, fraqueza e dores musculares podem ser devido à falta desta preciosa vitamina

No entanto, a falta dela pode fazer com que o corpo mostre sinais de fraqueza e fadiga. Além desses, ohumanidades Também destaca outro sintoma difícil de perceber: falta de apetite. Na verdade, essas condições só podem voltar ao normal se ocorrerem de forma intermitente. Pode ser causado por um período particularmente intenso em um nível psicológico. No entanto, quando se torna crônico, é necessário confirmar sua natureza por meio de exames direcionados.

umaOutros sintomas que podem ocorrer

No entanto, também existem consequências que podem ser mais alarmantes. Especificamente, referimo-nos à anemia, mas também a problemas com a zona da boca. Eles incluem sangramento gengival excessivo e até perda de dentes. Se esses sinais forem encontrados em você mesmo ou em entes queridos, é melhor consultar imediatamente um médico para saber a melhor maneira de agir.

