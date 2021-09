Universidade: Apra-Uer, Diploma de Ensino Superior e Mestrado de Primeiro Nível em Ciência e Fé

O Instituto de Ciência e Fé da Pontifícia Universidade Regina Apostolorum (Apra) apresenta a XX edição do Diploma de Ensino Superior em Ciência e Fé, no âmbito do projeto Stoq (Ciência, Teologia e Investigação Ontológica), sob os auspícios do Pontifício Conselho para a Cultura e em cooperação com outras Pontifícias Universidades de Roma.

“A relação entre ciência e fé – conforme explicado em um comunicado à imprensa – é um tópico que encontramos com frequência. Por um lado, os eventos atuais e os desenvolvimentos contínuos em ciência e tecnologia levantam novas e urgentes questões éticas e antropológicas; por outro lado, estamos perante o pluralismo cultural e religioso, o que suscita a necessidade de sugerir pontos de encontro para o diálogo e uma procura comum da verdade ”. Graças ao recente acordo com a Universidade Europeia de Roma (Uer), é possível obter o grau duplo de APRA e UER atendendo aos requisitos de entrada do estado italiano para um mestrado de primeiro nível, ou seja, obtendo o título de um diploma de três anos.

O diploma – com duração de dois anos – destina-se a quem pretende aprofundar competências relacionadas com a relação entre ciência e fé (religiosos, professores, trabalhadores sociais e culturais, etc.); Possui estrutura rotativa capaz de acolher novos alunos no início de cada semestre; Ela antecipa diferentes formas de atendimento: na presença da Apra, Via degli Aldobrandeschi, 190 Roma; remotamente, por videoconferência; remotamente, via Internet, de forma direta ou assíncrona.

As inscrições (as aulas do primeiro semestre começam em 12 de outubro) estão abertas até 31 de outubro próximo; Depois disso, abrem de 5 de novembro de 2021 a 28 de fevereiro de 2022. Informações e inscrições: [email protected]