A primeira conferência nacional de treinamento será realizada de 21 a 22 de setembro em Fujia

Será realizado em Foggia em 21 e 22 de setembro de 2022 “Maxemergências: Ciência e Realidade”, A primeira conferência nacional realizada em Capitanata desta magnitude que visa formar, através de métodos e ferramentas comuns na gestão de eventos adversos, todos os profissionais que trabalham diariamente com abnegação no sistema de emergência.

Promotor e Presidente da Conferência Hu Dr. Stefano Colelli, Diretor da estrutura complexa do 118º centro de operações do “Policlínico Foggia”, que decidiu desde os primeiros dias de sua fundação focar no treinamento.

O evento é um módulo de formação de grande importância para lidar com emergências extremas associadas a fenómenos naturais cada vez mais frequentes, como epidemias, inundações ou incêndios, acidentes ferroviários, rodoviários e aéreos, mas também emergências extremas de importância muito atual como o NBCR, ou seja, nuclear , biológicos, químicos e radiológicos.

“Conferência – Dr. Stefano Colelli explica – É dedicado à memória do falecido e nunca esquecido Dr. Luciano de Mutiso primeiro Diretor Central que conseguiu, a partir do nada, criar, com a ajuda de bons colaboradores como o Dr. Raffaele Castellano e o Dr. Ernesto La Salvia, uma estrutura organizacional capaz de responder às necessidades do território “.

Precisamos estar preparados para enfrentar a emergência de frente. Meu objetivo é criar uma rede de emergência que tente integrar ao máximo a área e o hospital. Este ano preparamos mais de 1500 especialistas. O que não aconteceu antes em Capitanata”– Dr. Stefano Colelli continua.

Das 118 em particular, cada ação deve ser planejada da melhor forma possível em sinergia com o território. 118, na verdade, é a estrutura do serviço de urgência e emergência médica responsável por receber o alerta, avaliar os eventos atuais, determinar as dimensões do evento e enviar o atendimento de forma lógica e modificada, tratando de veículos de emergência, mas mesmo com a polícia. Por esta razão, um abraço em forma de coração é representado no folheto da conferência que começa logo no código 118 e envolve ambulâncias, veículos e até um helicóptero.

A ativação do plano de contingência máximo em caso de desastre é essencial Porque fornece, em um período de tempo relativamente curto, meios e pessoal altamente qualificado e treinado, visando acima de tudo salvar o maior número possível de vidas e reduzir danos. Assim, a necessidade do encontro se estendeu a todos os que atuam em 118 centros operacionais ou em emergências sanitárias regionais, cuja preparação e atualização são indispensáveis ​​para o atendimento de emergências de alto risco e complexidade.

Os palestrantes da conferência são médicos de emergência/emergência, profissionais e instrutores especializados.

A conferência vai começar Quinta-feira, 21 de setembro 8h55, na sala de reuniões Formedil, após saudação das autoridades às 8h30. Durante o dia, após a abertura dedicada à obra e personalidade do Dr. Luciano de Mutis, o papel da protecção civil e as discussões técnicas com a Província de Foggia, o diagnóstico precoce de um acidente vascular cerebral com recurso ao novo método “infrascan” e POCUS , ou o uso avançado do ultrassom de emergência, bem como o método de intervenção e os protocolos HEMS, e nunca nos esquecemos da importância da hora de ouro para salvar vidas.

Ele será o líder neste evento Simulação fantástica da extrema emergência gerada por um ataque NBCR Que será realizado na manhã de sexta-feira, 22 de setembro No espaço em frente ao heliponto do DEU no “Policlinico Foggia”. Com a participação de vários agentes de saúde, será simulado um ataque com agentes químicos e executadas as ações previstas: o perímetro da área afetada, alertando o sistema de um grande evento/desastre com a intervenção de brigadas técnicas especiais de incêndio, triagem, assistência aos feridos, estabilização e evacuação de Noria.

A complexidade das operações de resgate em “acidentes graves”, como se depreende da simulação, exige uma abordagem muito diferente daquela utilizada nas emergências médicas cotidianas: ou seja, não basta multiplicar as equipes de resgate para melhor atender o cenário de extrema emergência, mas é necessário tornar Diferentes temas envolvidos em uma equipe.

O objetivo desta conferência está no furo da brochura: “Ela não fez você viver como animais, mas sim buscar a virtude e o conhecimento.”Onde, ao tirar o Canto XXVI do Inferno de Dante, fica claro que nunca se deve deixar de aprender a enfrentar a vida e seus imprevistos de forma eficiente e sempre eficaz.

No primeiro dia, a formação tem como alvo 100 participantes Entre cirurgiões de todas as especialidades, enfermeiros e socorristas, terão a oportunidade de obter 12 créditos de formação em ECM, enquanto no segundo dia poderão também ajudar os cidadãos interessados. As inscrições já estão ativas online no site da Athena Eventi www.atenaeventi.comQue detém a secretaria organizacional e a assessoria de imprensa.