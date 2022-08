Se você quer perder 5 quilos, caminhe desta vez

Como perder 5 quilos caminhando? O método pode ser seguido apenas pela atividade física ou a alimentação também deve ser balanceada? Você não precisa correr quilômetros ou levantar pesos para perder peso e se manter saudável. Caminhar é uma das melhores e mais fáceis maneiras de queimar calorias, aumentar o metabolismo e melhorar a saúde.

De fato, a Organização Mundial da Saúde recomenda que os adultos caminhem 10.000 passos por dia para melhorar a saúde, o que equivale a cerca de 8,6 quilômetros. Mas se realmente queremos perder peso, devemos tentar caminhar pelo menos 30 minutos por dia. Este é o início da perda de peso. Também podemos dividir a caminhada em duas sessões de 15 minutos e uma caminhada rápida. Então, se pudermos aumentar nosso tempo e velocidade de caminhada, atingiremos primeiro nosso objetivo.

Quanto tempo leva para caminhar para perder peso?

Para perder um quilo, você precisa queimar 3.500 calorias. Então, se você quer perder 5 quilos, você precisa queimar 35.000 calorias extras. Para colocar isso em perspectiva, aqui estão alguns exemplos. Caminhando 2 milhas por dia e comendo normalmente, podemos esperar perder cerca de 5 quilos por mês.

Caminhando duas vezes por dia e comendo como de costume, seremos capazes de atingir a meta de 5 quilos em duas semanas ou menos. Depende sempre se respeitamos ou não os tempos de viagem. semana. Obviamente, quanto mais você anda, mais calorias você queima e mais peso você perde. Não há necessidade de andar mais do que você pode fazer.

Por que caminhar é uma ótima maneira de perder peso?

Caminhar é uma das melhores maneiras de perder peso e manter-se saudável. Não requer equipamento especial ou muito tempo e pode ser praticado em quase qualquer lugar. Na verdade, caminhar pode queimar quase tantas calorias quanto correr, reduzindo o risco de lesões.

Além disso, é mais acessível e mais barato do que outras formas de exercício, tornando-o uma ótima opção para pessoas de todas as idades e níveis de condicionamento físico. É também uma atividade de baixo impacto e não coloca muito estresse nas articulações, tornando-a particularmente adequada para idosos ou pessoas com problemas de saúde. Caminhar pode ajudar a melhorar a saúde geral e reduzir o risco de muitas doenças e condições, incluindo doenças cardíacas, derrame, diabetes, pressão alta e alguns tipos de câncer.

Qual é a melhor maneira de perder peso caminhando?

Enquanto qualquer tipo de caminhada queima calorias e melhora a saúde, você pode aumentar o número de calorias que você queima caminhando em um ritmo mais rápido. Isso pode ser feito andando mais rápido ou por um período mais longo. O ritmo moderado é de cerca de um quilômetro por hora. Um ritmo mais rápido queima mais calorias, então tente andar o mais rápido que puder sem comprometer seu estilo. Tentamos introduzir um caminho com uma ligeira diferença de altura para fortalecer os músculos e a respiração e promover a perda de peso.

Aqui estão alguns exemplos de diferentes tipos de caminhada e quantas calorias eles queimam em uma hora: