O perigo do queijo, cuidado: contém listeria, que é muito perigosa para a saúde Se você comprá-los, livre-se deles imediatamente

Quais queijos são perigosos: Aqui estão as recomendações do Ministério da Saúde em relação às bactérias que representam um risco para a saúde.

recentemente, Ministério da Saúde e rede Eataly Foram emitidos avisos de recall para alguns produtos alimentícios devido à presença de substâncias nocivas nos mesmos.

Entre estes, alguns se destacam Muitos bolos DOP de gorgonzola, gorgonzola e mascarponeFoi recolhido devido à presença de Listeria monocytogenes, bactéria perigosa à saúde.

Além disso, vários recalls foram feitos Muita borragem agnolotti da marca PLINIsto é devido à presença de alcalóides pirrolizidínicos fora dos limites permitidos.

Esses lembretes confirmam A importância da vigilância na segurança alimentar A necessidade de estar atento às informações relacionadas aos produtos que consumimos.

O que é a bactéria Listeria e o que a causa?

Os Bolos DOP Gorgonzola e Bolos Gorgonzola e Mascarpone, produzidos pela Caseificio Latini, foram recolhidos devido a… Descoberta da bactéria Listeria monocytogenesEstas são bactérias que podem causar infecções graves, especialmente em pessoas vulneráveis, como idosos, mulheres grávidas e pessoas com sistema imunológico fraco. Os produtos afetados, vendidos em embalagens diferentes e com prazos de validade diferentes, foram distribuídos em lojas diferentes, aumentando o risco de exposição aos consumidores.

A Listeria é conhecida por sua capacidade de sobreviver e se reproduzir mesmo em baixas temperaturas, o que torna perigosos os produtos refrigerados. Esse episódio é emocionante Preocupações com a segurança alimentar E na eficácia dos controlos ao longo da cadeia de produção e distribuição. É fundamental que o consumidor verifique as informações dos lotes e prazos de validade dos produtos em questão e siga as recomendações das autoridades sanitárias para evitar riscos à saúde.

Produtos são retirados do mercado porque representam um perigo para os consumidores

Ligar para Agnolotti de borragem da marca PLINA doença, difundida pela cadeia italiana, está relacionada à presença de alcaloides pirrolizidínicos, substâncias tóxicas que podem causar danos ao fígado. Esses compostos, produzidos por algumas plantas, inclusive a borragem, são considerados perigosos se consumidos em grandes quantidades ou por longos períodos. O recall inclui 35 lotes de Agnolotti, vendidos em embalagens de 300g e 1kg, com números de lote e prazos de validade específicos. Mais uma vez, os riscos para os consumidores são significativos, especialmente tendo em conta que muitas das quantidades recolhidas já tinham expirado no momento do anúncio.

Este incidente se destaca A importância da seleção cuidadosa das matérias-primas e rigorosos controles de qualidade na produção de alimentos. Além disso, destaca a necessidade de os consumidores serem informados e conscientes das potenciais ameaças à segurança alimentar, bem como seguir cuidadosamente as instruções fornecidas pelas autoridades em caso de recolha de um produto.