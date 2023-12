Alimentos vencidos, podem ser consumidos se estiverem congelados? O que dizem os especialistas

Muitos de nós nos perguntamos qual é o segredo dos alimentos vencidos e como eles podem ser armazenados e consumidos. Aqui está o que dizem os especialistas

A forma como comemos e compramos mudou drasticamente, à medida que o comércio e as vendas no mercado se tornaram mais precisos, e a qualidade de muitos produtos alimentares que sempre encontrámos no mercado, em que sempre confiámos e em que sempre confiámos, também mudou. Costumamos comprá-los e colocá-los em nossas mesas.

Portanto, fazer as nossas compras responderá a um princípio muito simples que podemos compreender e que também se aplica à alimentação, que é que Somos tudo o que comemos Não há como escapar disso.

Cada vez que temos que ir às compras, recorremos sempre aos mesmos alimentos, às mesmas marcas, aos mesmos produtos, porque o hábito nos guia e empurra nesta direção: quando se trata de comida, devemos primeiro confiar e confiar em nós mesmos. Este é o princípio que todos os comerciantes e empresários conhecem. No entanto, muitas vezes pode acontecer que este mesmo princípio não seja respeitado, o que pode pôr em perigo a saúde dos compradores..

O que fazer e como manusear alimentos vencidos

Um dos muitos detalhes a que devemos estar atentos quando vamos às compras está relacionado com o prazo de validade dos produtos alimentares que escolhemos no carrinho de compras para preparar e colocar nas nossas mesas. Estes pequenos números correspondentes ao dia, mês e ano são muito importantes e Eles não devem ser subestimados de forma algumaVocê deve sempre ser mantido sob vigilância.

Às vezes, um produto que colocamos na geladeira também pode acontecer A data de validade expirou Nesse ponto já não sabíamos o que fazer. Pode ser muito útil fazer uma lista ou rotular os produtos que vamos congelar. Regra geral, os alimentos que colocamos no congelador que são produtos industriais podem durar cerca de três meses.

Já os industriais podem ser congelados por um período máximo de dezoito meses a partir do momento em que são embalados. No entanto, alguns alimentos congelados podem ser mantidos no congelador por mais tempo. Porém, como regra geral, é preferível que a redação relativa ao prazo de validade dos produtos sirva como garantia Ausência de elementos tóxicos.