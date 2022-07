Fabriano / Rotary, Doriano Tabuccini é o novo presidente

Três eixos de intervenção e o tema da presidência anunciado pelo novo presidente: “Ciência e Tecnologia: Interagindo com Questões Sociais e Oportunidades para a Juventude”

Fabiano, 4 de junho de 2022 – Mudança de guarda: O martelo perfurador vai de Mario Chaploni a Doriano Tarabuccini.

No ano do seu 65º aniversárioO dia da passagem do martelo foi ocasião para a entrega de uma série de testemunhos do presidente cessante Mario Sciabelloni.

Certificados concedidos A Giuseppe Salerno, Federica Capriotti, Antonio Balsamo, Ariana Bardelli, Paolo Montanari, Annamaria Datri, Benedetta Gandini, Enrico Simara, Lucia Cocci, Marco Marinelli, Matteo Cerlici, Michela Nino, Piero Chiuri,

Também premiado com dois “Paul Harris”. A primeira foi no setor de oncologia do Hospital Fabriano na pessoa de Rosa Rita Silva e a segunda em Mora Nataloni.

Pietro Arista Presidente Do Rotary JesseE a Stefano Ri subordinar Rotary CamerinoE a fluor fluoresce subordinar Rotary JesseE a Sérgio Giorgini Em Rotary Urbino, Raimondo Turchi para Sincronizar minha câmera Eles têm uma marca d’água com Emblema rotativo feito pelo Fabriano Clube.

Esta é a nova diretoria: o ex-presidente Mário Ciabellonipróximo presidente Alessandro Stelottivice-presidente Patrizia Salarisecretário Paulo SantonicolaTesoureiro Morgan ClementeE a Diretores Federica Capriotti, Leandro Terante, Paolo Montanari, Grazzella Bacelli, Cerro Tordi e o governador Benedita Gandini.

O ano em que Doriano Tabuccini assume como diretriz “Ciência e Tecnologia: Interação Social e Oportunidades para a Juventude”

“Haverá três áreas de intervenção – O novo presidente enfatizou em seu discurso aos acionistas – o primeiro a continuar os serviços históricos do clube, Dando importância a projetos voltados ao desenvolvimento de nossas terrasEm benefício dos cidadãos, sobretudo dos jovens, proporcionando oportunidades de crescimento. Quanto à terceira área de intervenção, será no estrangeiro. Estamos a organizar um projeto internacional de fornecimento de equipamentos de saúde ao Hospital do Chiulo, Clínica de Pediatria/Ginecologia em Angola”

