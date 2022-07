Pharmaceuticals, Diana Bracco: “Pesquisa, inovação e crescente medicina preditiva”

“A terrível emergência de saúde nos fez entender muitas coisas, A visão holística para uma saúde foi estabelecidae “todo mundo entende” O valor imensurável da pesquisa científica e inovaçãoA única arma que pode derrotar a doença e nos proteger agora e no futuro. No início da pandemia, ninguém imaginaria que tantas vacinas e tratamentos seriam encontrados em tão pouco tempo. Sucesso resultante de pesquisas científicas de classe mundial, com melhor apoio de instituições internacionais e nacionais, e um milagre notável para as empresas do setor Ciência da vidaum setor que também está se tornando cada vez mais importante em nosso país, gerando mais de 11% do PIB e sendo um dos líderes da indústria italiana.” Assim, em entrevista à revista Class, Diana Bracco, Presidente e CEO (CEO) do Grupo Bracco, uma das figuras de maior autoridade no empreendedorismo italiano. Sob sua liderança, a empresa familiar fundada por seu avô Elio Bracco em 1927 conquistou uma posição de liderança mundial em diagnóstico por imagem e hoje conta com 3.600 funcionários e um faturamento de mais de 1,6 bilhão de euros, dos quais 88% são vendas internacionais.

integração entre Biologia molecular, biotecnologia e digital Está fazendo uma revolução profunda. “A medicina – explica Bracco – está se tornando cada vez mais preditiva e personalizada para cada paciente não apenas para diagnosticar, mas também para prever resultados e orientar o tratamento mais eficaz. O combate ao vírus tem favorecido, entre outras coisas, o uso generalizado do RNA tecnologia que poderia ser usada no futuro para combater as doenças mortais do nosso tempo. Oncologia, doenças cardiovasculares e doenças autoimunes favoreceram a aceleração das tecnologias e destacaram a urgência de evoluir bases para monitorar, usar e compartilhar big data relacionado à saúde em tempo real , não apenas para diagnóstico, mas também para fornecer tratamentos eficazes, direcionados e sustentáveis”.

Olhando para a situação internacional, o empresário observa que “a guerra na Ucrânia impediu a recuperação após a pandemia, criou um impulso inflacionário muito forte associado ao abastecimento de energia e exacerbou as tensões sobre os preços das matérias-primas. As empresas químicas e farmacêuticas têm fome de energia e, como acontece com muitas famílias, lutam para sobreviverÉ por isso que, tal como a Confindustria, pedimos ao governo intervenções decisivas em matéria de energia e uma redução significativa da carga fiscal a favor dos trabalhadores.”

Ao descrever as principais áreas de interesse, o número um do grupo afirma: “Nossa atividade de pesquisa visa principalmente Desenvolver moléculas altamente inovadoras e técnicas de diagnóstico Para a gestão cada vez melhor de procedimentos em uma ampla gama de doenças relacionadas. Em seguida, trabalhamos, tanto em inovação de processo quanto de produto, em química verde, diagnóstico de ressonância magnética, diagnóstico de microbolhas e terapia para procedimentos de ultra-som e para desenvolver agentes inovadores para aplicações em imagens de tumores de energia nuclear. medicamento “.

O investimento da Bracco em P&I é de 10% do volume negociado de referência. O grupo “sempre foi cauteloso Encontre startups interessantes e oportunidades de crescimento por meio de aquisições e acordos – Explica o dono do projeto na entrevista -. Recentemente, a Bracco Imaging, da qual meu sobrinho Fulvio Renoldi Bracco é Vice-Presidente e CEO, adquiriu uma importante empresa britânica, a Blue Earth Diagnostics, que amplia nosso portfólio de produtos ao enriquecê-lo com novas soluções em imagem nuclear de tumores em urologia e outras especialidades e Também recebeu o prêmio M&A pela melhor fusão e aquisição offshore italiana em 2019 também trabalhando no setor de serviços de saúde.”

Diana Bracco também é presidente e CEO da Centro de diagnóstico italiano (Cdi), um fato “Nasci em 1975 da brilhante intuição dos pais de Fulvio e amigo Sergio Chiappa, chefe de radiologia da Fatebenefratelli. A ideia vencedora – explica – foi criar um ambulatório de saúde completo voltado à prevenção , diagnóstico e tratamento em hospital-dia, uma estrutura com tecnologia de ponta, médicos de qualidade e atendimento diferenciado aos pacientes. Com essa receita, a Cdi não parou de crescer e se tornou uma franquia na área de saúde lombarda e italiana.”

Sempre em busca da excelência clínica – diz o texto da entrevista – de acordo com sua missão, “Cdi tem dois cyberknife, o revolucionário robô radiocirúrgico que nos coloca na vanguarda do tratamento do câncer. Nosso diagnóstico por imagem e medicina nuclear fornecem as ferramentas mais avançadas e inovadoras tais como: Tomografia computadorizada de fonte dupla de 64 camadas, PET/PET, 6 RM (duas das quais abertas) para um total de mais de 220.000 exames reportados anualmente. O laboratório utiliza a maior cadeia automatizada da Itália, garantindo a segurança dos dados e, ao mesmo tempo, um grande número de análises excede cinco milhões em um ano.”

Eles não podem perder o presente e o futuro do grupo Inteligência artificial e big data. “A face da medicina está mudando – observa Bracco – assim como as chamadas ciências amigáveis, ou seja, a radiologia e a genômica, que representam as novas fronteiras das terapias personalizadas. Durante a pandemia, o Centro de Imagem Bracco e o Centro de Diagnóstico Italiano se desenvolveram o Ai-for-covid Imaging Archive. , um banco de dados contendo milhares de exames radiológicos que foi disponibilizado a toda a comunidade científica internacional para prever a progressão clínica da doença e obter e permitir tratamentos personalizados e oportunos.”

O Grupo Bracco – escreve Class – é um dos principais players em escala global devido à sua capacidade de fornecer produtos e soluções avançadas para diversos métodos de disparo. Em 2021, a Bracco incorreu em custos para atividades de pesquisa, desenvolvimento e suporte no valor de € 161,5 milhões. Cerca de 10% do faturamento. Projetos de inovação de produtos estão em andamento na área de diagnóstico por ressonância magnética para diagnóstico e terapia de microbolhas para procedimentos de ultrassom e para o desenvolvimento de agentes inovadores para aplicações em imagens de tumores em medicina nuclear.