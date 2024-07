O Chanceler: “Pagar por dispositivos médicos não é inconstitucional.” Empresas fornecedoras: “Falências e demissões estão chegando”

A “recuperação” de dispositivos médicos, uma regra introduzida pelo governo de Renzi e implementada por Draghi que exige que os fornecedores de tais dispositivos devolvam uma percentagem do montante arrecadado pelas empresas de saúde que excederam os limites de gastos, não é inconstitucional. A consulta foi posta em causa no ano passado pelo Tribunal Administrativo Regional do Lácio após vários… […]

o ‘Pagamentoem dispositivos médicos, uma regra introduzida pelo governo Rienzi É aplicado por Draghi que exige que eu Provedores de serviço Desses aparelhos, será devolvido um percentual do valor arrecadado com eles Empresas de saúde Aqueles que ultrapassaram os limites de gastos não violam a Constituição. lá Consultarque foi posto em causa no ano passado pelo TAR do Lácio após vários recursos, em duas sentenças acabadas de apresentar admite que a recuperação “em si representa uma diferença Questões críticasMas afirma que “não aparece”. ilógico Em referência ao art. Artigo (41) da Constituição para o período 2015 – 2018 Para esse período, a lei estipula “um Contribuição solidáriaRelacionado Razões para benefício socialIsto é para garantir o fornecimento de equipamento médico necessário Proteção da saúde “Numa situação económica e financeira grave.” As empresas do setor estão unidas numa união. Vivo Sanita Concomércio“Eles dizem”AssustadoEle teme “uma crise sem precedentes em termos económicos, laborais e de saúde”.

Para o tribunal, “o mecanismo nem sequer aparece Desproporcionalmente“À luz da redução significativa para 48 por cento do valor originalmente pago pelas empresas, uma redução agora reconhecida incondicionalmente para todas as empresas ao abrigo da Sentença n.º 139.” Além disso, “a decisão recorrida não entra em conflito com Reserva legal Previsto no art. 23 da Constituição sobre a imposição de benefícios financeiros. Finalmente, a sentença 140 especifica que “a decisão recorrida Não é de natureza retrospectiva, nos termos do parágrafo 9 bis do art. A Lei n.º 9-ter, introduzida em 2022, limitou-se a tornar a obrigação de pagar às empresas fornecedoras um factor, sem afectar, de forma constitucionalmente insustentável, a confiança depositada pelos privados na manutenção do preço de venda dos dispositivos médicos.

O tribunal decidiu primeiro, com base no recurso apresentado por Região da Campânia, das disposições do ano de 2023, e atacado nº. 139 “foi declarada inconstitucional na parte em que exigia que o ônus sobre as empresas fosse reduzido mediante a desistência delas. ProcessoO resultado, acrescenta, “é que todas as empresas fornecedoras têm agora direito a uma redução dos seus pagamentos para 48 por cento”. Com a subsequente sentença n.º 140 “o tribunal declarou que as questões da legalidade constitucional desta arte eram irrelevantes”. mérito. 9 ter de decreto Lei n.º 78 de 2015 relativa ao período 2015-2018. Relativamente a este período, “o legislador deu controlos específicos para cobrir a ultrapassagem dos limites máximos de despesas, e as regiões solicitaram, com disposições próprias, os valores que lhes eram devidos às empresas”.

Sveva Belvisopresidente da FIFO Sanità Confcommercio, alerta que “de acordo com o estudo Nomisma encomendado pela FIFO Sanità, mais de 1.400 empresas estão em risco de insolvência e insolvência”. o capítulo 190 mil trabalhadores. Uma grande parte do fornecimento de dispositivos médicos aos hospitais, incluindo dispositivos que salvam vidas, como stents, válvulas cardíacas, etc., desaparecerá. Ele pede uma discussão com o governo “para resolver a situação que está piorando: eles se perguntam 1,2 bilhão As empresas com balanços fechados já acumularam retroativamente excedentes regionais até 2018 e mais bilhões nos anos seguintes. Há empresas cujo faturamento é superior a 100% do seu faturamento: a única solução para essas empresas é levar seus livros a tribunal, deixando milhares de trabalhadores em casa sofrendo graves prejuízos no fornecimento de dispositivos médicos aos hospitais.