São tantas doenças que automaticamente nos referimos aos idosos, com ou sem razão. eu sou um exemplo disso Doença de Parkinson e doença de Alzheimer ou acidente vascular cerebral. Podemos dizer que é uma informação intrinsecamente correta porque infelizmente as primeiras formas não foram consideradas. Quanto ao AVC, por exemplo, 75% dos casos atingem pessoas com mais de 65 anos. Um estudo confiável encontrou perfis diferentes de pessoas que tiveram um acidente vascular cerebral em idade mais avançada do que aquelas que tiveram um acidente vascular cerebral em idade precoce. Neste artigo veremos quem tem maior probabilidade de ter um AVC precoce e que tipo de prevenção é possível.

Depressão, enxaqueca e fatores hormonais podem ser sinais de alerta dessa doença que afeta muito mais mulheres do que homens

Um estudo publicado no Stroke, o jornal da American Stroke Association, examinou dezenas de trabalhos de pesquisa de 2008 a 2021. Essa revisão produziu resultados inesperados. Se os homens com mais de 65 anos são mais afetados do que as mulheres, os dados são revertidos em idade mais precoce. O AVC afeta muito mais as meninas com menos de 35 anos do que os homens. As meninas são 44% mais propensas a serem afetadas. Uma diferença que parece desaparecer na próxima geração entre as idades de 35 e 45 anos.

Causas e motivos

Antes de mais nada, lembremos que existem 4 tipos de traços que podem ser repetidos:

acidente vascular cerebral isquêmico;

ataque isquêmico temporário ou mini-derrame;

ataque cerebral hemorrágico;

AVC oculto, isto é, por razões desconhecidas.

Do total de casos de AVC examinados, 87% dos casos envolvem AVC. Portanto, a maioria dos acidentes vasculares cerebrais considerados resulta de uma interrupção ou redução do fluxo sanguíneo para o cérebro devido a um coágulo ou êmbolo. No entanto, as razões para esta ocorrência não foram investigadas pelo estudo. A Fundação Veronesi apresenta a excelente opinião de um patologista italiano. Entre os motivos que contribuem para o aumento dessa taxa entre as mulheres jovens:

aterosclerose, doença que leva à aterosclerose e à formação de placas dentro delas que reduzem seu tamanho;

fatores hormonais, como gravidez ou tomar pílulas anticoncepcionais;

depressão, que pode levar a um risco aumentado de acidente vascular cerebral;

Enxaqueca com aura.

proteção

Além da adoção de condutas adequadas, ecocardiograma e ECG podem ser realizados periodicamente. Também podemos reduzir a ingestão de sal ou parar de fumar ou beber álcool.

Por isso, cuidamos de sintomas como depressão, enxaquecas e fatores hormonais.

Sugestões de leitura

Cuidado com a água, café e limão, esta é uma bebida do tik tok que é usada para perder peso e se livrar da gordura rapidamente.