“Então decidi consertar os famosos cortes de cabelo de Lucio Fontana.”

De segunda-feira, 4 de julho a A Destilaria Berta na aldeia de Casalotto di Mombaroso acolherá a exposição “Ricocer Fontana” de Pepe Patarino de Nice.

Escritor e artista aposentado, há algum tempo desenvolveu uma paixão pelas obras de Lucio Fontana e decidiu homenageá-lo, revisitando as famosas pinturas com “Histórias”.

Como ele explica: “Eu era pouco mais que um menino quando vi o trabalho de Fontana pela primeira vez. Uma tela na qual três peças são feitas a distâncias iguais umas das outras verticalmente e de igual comprimento. Pareciam feridas em um corpo vivo e eu disse a mim mesmo: “Essas feridas precisam ser curadas”. Esqueci essa história por décadas até que, dizem, o diabo colocou o rabo neles e eu vi a mesma placa recortada, em uma revista. Isso aconteceu no presente, quando a velhice e o tempo livre me permitiram me dedicar à realização dessa ideia maluca.” A ideia maluca tinha nome: “Recocer Fontana”. para o espaço e a ciência, uma de suas pinturas foi exibida no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles, como parte do evento “Arte e Ciência”, promovido pelo Instituto Nacional de Física Nuclear.

Patarino, que assina suas pinturas Cinotti (título da mãe), explica: “Abordei este pequeno projeto, sem suposições ou desejo de questionar a obra daquele homem brilhante que foi o artista ítalo-americano sul. e técnica, percebi que não concordo muito com o sentido que o artista deu a essas histórias. Com a quarta dimensão, Fontana pretende quebrar o sentido da “matéria” ao sugerir aberturas espaciais nas pinturas, tanto que ele estabelece um movimento que ele chama de “espacial”. E é justamente esse sentido que não concorda comigo. …eu afirmo que o assunto não pode ser tratado negando-o. o mundo material do qual só se pode alienar pela imaginação, que em si é mera imaginação.

A obra de Patrino, No Place, No Time, pretende “reformar as lágrimas e restabelecer o seu papel no mundo, deixando sempre aberta a porta das emoções”.

horáriosDe segunda a sexta 8-12 e 14-18, e sábado e domingo 9-12 e 15-18.