Pancreatite: cuidados e tratamento

A pancreatite é uma inflamação do pâncreas que causa perturbações perturbadoras no bem-estar de todo o organismo. O principal sintoma é a dor abdominal, mas não é o único. No entanto, a prevenção de doenças é possível: Veja como.

o pâncreas É uma glândula responsável por equilibrar o sistema digestivo e o açúcar no sangue no corpo. Se pego falando sobre pancreatitePode ser aguda, se ocorrer de forma súbita e violenta, ou crônica, se persistir por muito tempo com uma exacerbação gradual.

As causas da pancreatite podem ser diferentes, mas são acima de tudo doenças dos ductos biliares, em particular de pedras Vesícula biliar Nasceu em fígadopara causar estagnação do suco pancreático.

A pancreatite aguda se manifesta por dor intensa na parte superior do abdômen, mas desaparece em poucos dias ou semanas, ao contrário da pancreatite crônica em que a dor abdominal é persistente ou também leva a uma perda de peso lenta que nos faz suspeitar que algo está errado.

A pancreatite não deve ser subestimada: não é uma simples dor de estômago, mas pode levar a doenças reais e nos casos mais graves causar a morteafetando todo o organismo.

Pancreatite: quando se preocupar

Os sintomas de pancreatite geralmente são sentidos após as refeições, quando náuseas, vômitos, alimentos biliares e, às vezes,Embriagado e pressão arterial baixa.

Ao diagnóstico, a alimentação oral é suspensa por alguns dias e o paciente é alimentado, se necessário, por sonda ou gotejamento. Quanto ao controle da dor, analgésicos e soluções hidratantes são usados ​​para combater a perda de líquidos resultante Vômitos e sudorese. Em casos muito graves, o tratamento com Antibióticos Para evitar infecções internas do tecido pancreático doente.

Às vezes é possível intervir cirurgicamente Para remover quaisquer pedras que obstruam o fluxo do líquido pancreático. Nesse caso, o tratamento cirúrgico é feito pela remoção do ducto pancreático necrótico ou pela drenagem do líquido acumulado em seu interior. Alternativamente, uma colecistectomia (colecistectomia) pode ser realizada se houver um risco real de um novo caso de pancreatite obstrutiva;