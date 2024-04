Médico de família, não está tudo funcionando. Aqui está o que precisa mudar | Melina Gabanelli

Thomas Edison, um dos maiores inventores de todos os tempos, disse que o médico do futuro não dará remédios, mas motivará seus pacientes a cuidarem de seus corpos e prevenirem doenças. Um século depois O tipo de médico que tem tempo para ouvir seus pacientes ainda não foi visto. Bastará que os pacientes consigam, pelo menos, obter ajuda digna desse nome do seu clínico geral, que é o primeiro ponto de contacto quando têm um problema de saúde. O sistema de saúde é posto à prova devido ao financiamento insuficienteCom escassez de especialistas nos hospitais onde são necessários e listas de espera que obrigam os cidadãos a pagar do próprio bolso pelo menos 4 consultas e 2 exames de diagnóstico em cada 10. Aqueles que não podem pagar o tratamento muitas vezes abandonam o tratamento. Neste contexto, a personalidade do médico de família é uma referência essencialMas são poucos, subvalorizados e com formação inadequada para responder às necessidades de uma população idosa cada vez mais doente crónica. A medicina familiar precisa de ser redesenhada e hoje há uma boa probabilidade de que daqui a 50 anos estejamos perante a maior mudança geracional.

Quem entra e quem sai Nos próximos seis anos, dos 37.860 médicos de família em serviço, 12.600 irão reformar-se.. Este é um em cada 3. No mesmo período, estima-se que 10.714 entrarão. Isto significa que as entradas não cobrirão as saídas, e agora cada GP é responsável por 1.399 pacientes em comparação com 1.171 pacientes há 10 anos (Aqui 10 b3). É hora de começar a pensar agora em investir em uma carreira que seja o primeiro filtro da lotação de pronto-socorros, que há muitos anos foi culposamente relegado à Série B. O que fazer? Vejamos ponto a ponto, acompanhando-os em suas carreiras: desde quando começaram a estudar medicina, até quando foram trabalhar em sua clínica.

Profissão sem currículo Em primeiro lugar, os jovens licenciados devem ser incentivados a tornarem-se médicos de família, o que não acontece hoje: 78% dos estudantes de medicina durante 6 anos de estudo na universidade nem sequer têm a oportunidade de conhecer o trabalho de um clínico geral porque as universidades não oferecem aulas direcionadas, estágios ou a presença de GPs nos cursos. Depois de concluir seus estudos universitários, É necessário eliminar as disparidades económicas entre quem frequenta o curso de três anos para se tornar médico de família e quem frequenta uma escola especializada para se tornar cirurgião, cardiologista, ortopedista, etc.. O curso de formação de GP, que não é universitário mas sim regional, é financiado por uma bolsa de 11.000€ por ano, ou seja, 966€ por mês, tendo em conta o Irpef, com contribuições pagas por quem o frequenta e sem subsídio em caso da maternidade. A situação dos residentes hospitalares que recebem uma bolsa de 26 mil euros por ano, incluindo subscrições e sem IRBV, é completamente diferente. Isso realmente mostra falta de interesse no GP. O resultado é que, se os recém-licenciados em medicina têm uma alternativa, normalmente preferem-na: os números mostram que quanto mais vagas há nas escolas especializadas, menos candidatos há para o curso de três anos para se tornarem clínicos gerais. na verdade Se em 2019 eram 1.765 bolsas, eram 4 candidatos para cada vaga disponível, em 2023, com 2.596 vagas, eram 10 regiões (como Lombardia, Piemonte, Veneto e Toscana) Não conseguiram cobrir todas as bolsas e 347 delas não tiveram sucesso. READ Estes são os vegetais mais nutritivos de sempre, segundo a ciência (aproveite, estão prestes a entrar na estação!)

Curso de treinamento O que acontece quando os jovens médicos chegam ao curso de formação de três anos? O programa de atividades é organizado por regras há 18 anos (DM 7 de março de 2006 Aqui) que não fornece em 1600 horas uma teoria da informação atualizada ao longo do tempo: desde o trabalho em residências comunitárias financiadas pelo Pnrr até a utilização de equipamentos para exames de primeiro nível (espirômetros, ECG, ultrassom), etc. Desde 2018, os GPs estagiários podem trabalhar na clínica com seus pacientes (Aqui está a arte. 9), e a partir de 2020, 3.200 horas de treinamento prático serão contabilizadas entre as horas de trabalho na clínica sem professor efetivo (aqui). É um paradoxo porque no fundo é como admitir que um curso não serve para nada. A solução pode passar por transformar a formação de médico de família numa verdadeira especialidadeSeguindo o exemplo das escolas europeias de “medicina de família”. Isto iria, com toda a probabilidade, elevar o padrão da profissão, torná-la mais atractiva para os melhores diplomados, e também sairia do controlo dos lobistas dos poderosos sindicatos médicos que hoje dirigem as escolas de formação e têm todo o interesse na manutenção do status quo (ver Sala de dados setembro de 2022).

Serviços prestados Depois, quando um médico de família entra no seu próprio consultório, deve ser capaz de prestar serviços aos pacientes de acordo com as suas necessidades crescentes.. Tomemos como exemplo um paciente com doença cardiovascular crônica. Hoje ele vai ao médico de família, que o encaminha para exame cardíaco e ECG. O paciente deve então ir até a Cobb para fazer a reserva, perdendo tempo na lista de espera. Porém, se o médico tiver ECG e estiver treinado para utilizá-lo, ele poderá monitorá-lo diretamente e encaminhá-lo ao especialista apenas em caso de problemas críticos. Hoje, o paciente com suspeita de cólica renal é examinado, e o médico de família pode prescrever um sedativo e encaminhá-lo para uma ultrassonografia. Porém, se ele tiver acesso a um ultrassom, poderá avaliar se há cálculo presente e iniciar o tratamento. Em 28 de janeiro de 2020, foram atribuídos 235 milhões de euros para fornecer aos médicos de clínica geral as ferramentas necessárias para os testes de nível 1 (aqui), mas nada foi comprado ainda. Isso também pode ser devido à resistência dos idosos que afirmam não saber usá-los, enquanto 70% dos médicos mais jovens acreditam que é importante poder realizar esses exames. READ Cientistas e equipe clínica juntos para se tornarem excelência em medicina de precisão