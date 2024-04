Na Exposição Fotográfica Al-Aws, “A primeira caridade para os doentes é o conhecimento”

É dedicado a “Giancarlo Rastelli, um cirurgião cardíaco apaixonado pela humanidade”.

Siena. Chega ao Hospital de Santa Maria uma exposição fotográfica dedicada à personagem de Giancarlo Rastelli Allie Scott, médico, cientista e cirurgião cardiotorácico, conhecido mundialmente pelas suas técnicas cirúrgicas e resultados de investigação na área do coração e dos vasos sanguíneos, mas também uma grande figura humanitária.

A exposição será inaugurada na Companhia Hospital-Universitária de Siena, terça-feira, 16 de abril, às 11h, na presença do Cardeal Augusto Paolo Ludice, Arcebispo de Siena.





A exposição intitula-se “A primeira caridade para os doentes é o conhecimento”. Giancarlo Rastelli, cirurgião cardíaco apaixonado pela humanidade, fica hospedado no corredor que leva ao Lote 3, no Piso -1, até 23 de abril. Esta é uma exposição itinerante, nascida em 2018, com curadoria de Gerardo Vito Lo Russo, Giovanni Lucertini, Andrea Pace e Veronica Sandroni, por ocasião do encontro de amizade entre os povos.

Em Siena, é organizado pela associação estudantil “Obiettivo Studenti”, em colaboração com a universidade e a Aou Senese. Antonio Barretta, Diretor Geral da Aou Senese, curadores, autoridades, profissionais, estudantes e representantes do mundo do voluntariado também participam da abertura.

Giancarlo Rastelli, nascido em Pescara em 25 de junho de 1933, iniciou seus estudos de medicina na Universidade de Parma e, a partir de 1961, continuou sua carreira acadêmica na Clínica Mayo de Rochester (Minnesota, EUA), um dos principais centros de pesquisa em o campo das doenças cardiovasculares Sangrento. Ele trabalhou primeiro como assistente de pesquisa e depois como pesquisador associado. Como cirurgião cardíaco, dedica-se particularmente ao tratamento de cardiopatias congênitas, desenvolvendo a “procedimento de Rastelli”, técnica cirúrgica ainda hoje utilizada em cirurgia cardíaca pediátrica. Seu outro grande legado cirúrgico diz respeito à descrição e classificação anatômica de um tipo de cardiopatia congênita: o canal atrioventricular. A paixão do homem, tema básico de toda a sua vida, gerou a paixão com que se dedicou aos estudos: e neste sentido tornaram-se famosos ditos como “O primeiro bem é o conhecimento” e “Conhecimento sem saber amá-lo”. . Nada”, que caracteriza uma personalidade com qualidades humanas e profissionais extraordinárias. Faleceu em 2 de fevereiro de 1970, aos trinta e seis anos, devido à progressão da doença de Hodgkin, deixando para trás a esposa Anna e a filha Antonella. Sua vida fascinou tantas pessoas que a causa da beatificação começou Em 2005, o Bispo de Winone (Minnesota), Bernard Joseph Harrington, concedeu permissão à Diocese de Parma para abrir o caso, citando como motivo a “compaixão pela humanidade” e o heroísmo com que viveu os últimos anos de sua vida diante da doença, Giancarlo Rastelli recebeu muitas homenagens em sua vida postumamente, incluindo a premiação com três medalhas de ouro em Washington; da Medalha de Ouro da Missão do Médico pela Fundação Carlo Erba de Milão.

Após a inauguração, na terça-feira, 16 de abril, às 18h, na Sala 6 do Centro Educacional Aou Senese, será realizada uma reunião de aprofundamento sobre a exposição, na presença de Giovanni Lucertini, cirurgião cardiotorácico curador da exposição, e Umberto Sciortia, professor de pediatria e cardiologia pediátrica da Universidade de Parma, e amigo Giancarlo Rastelli. O encontro é aberto aos cidadãos.