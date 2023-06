O que você sabe para proteger sua saúde

Calor e insetos: alguma conexão?

O verão chegou, e com ele a onda de calor que afeta nosso país. Este evento meteorológico, juntamente com as fortes chuvas dos últimos dias, é um fator de risco para a saúde humana. Em particular, as condições criadas favorecem a invasão de insetos como marcação E mosquitosque podem transmitir doenças graves. Neste artigo, veremos o impacto dessas ameaças em sua saúde e ofereceremos algumas dicas práticas para ajudar a proteger a nós mesmos e a nossos entes queridos.

O alarme da Sociedade Italiana de Medicina Ambiental

A Sociedade Italiana de Medicina Ambiental (CIMA) emitiu recentemente um alerta pedindo aos residentes que adotem comportamentos corretos para proteger sua saúde diante do aumento das temperaturas. Segundo o presidente Alessandro Meani, as fortes chuvas dos últimos dias favoreceram o rápido crescimento da vegetação, tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais. Isso cria condições ótimas para a reprodução de insetos como carrapatos, gafanhotos e mosquitos-tigre, que encontram seu habitat natural tanto na parte terminal da cobertura vegetal, como galhos de árvores, quanto em grama não cultivada.

Riscos de saúde associados

Atraídos pelo dióxido de carbono que respiramos, os insetos podem se tornar vetores de doenças por meio de suas picadas e picadas. Os carrapatos, por exemplo, são conhecidos por sua capacidade de mover arquivos doença de LymeÉ uma doença infecciosa que pode causar sintomas como febre, fadiga, dores nas articulações e, em casos mais graves, lesões cardíacas e nervosas. Por outro lado, os mosquitos são responsáveis ​​pela disseminação de doenças como maláriao dengue e a chikungunyaTodos os quais são caracterizados por sintomas debilitantes e podem ser fatais.

comportamentos corretos para prevenção

Para reduzir os riscos à saúde associados ao aumento de insetos durante uma onda de calor, é essencial adotar os comportamentos corretos. Aqui estão algumas dicas práticas dadas pela Sociedade Italiana de Medicina Ambiental:

Evite caminhar em áreas onde a grama cresce, pois essas áreas podem estar cheias de insetos. Quando estiver ao ar livre, use roupas de cores claras que cubram a maior parte do corpo, como calças compridas, camisas de mangas compridas, saias longas e meias. Isso reduzirá a exposição da pele e dificultará o acesso dos insetos. Aplique produtos repelentes de insetos nas partes expostas do corpo, como mãos e rosto. Evite se expor ao calor e à luz solar direta nas horas mais quentes do dia. Se possível, saia de casa nas horas mais frescas da manhã ou no final da tarde. Garanta uma renovação adequada do ar em casa, abrindo as janelas durante as horas mais frescas do dia e fechando-as durante as horas quentes. Mantenha-se hidratado bebendo pelo menos 3 litros de água ao longo do dia. Aconselha-se evitar o álcool e privilegiar alimentos que contenham muita água, como frutas e verduras.

Calor e insetos: conclusões

A onda de calor aliada às fortes chuvas dos últimos dias criou condições ideais para a proliferação de insetos como carrapatos e mosquitos, que podem representar uma ameaça à saúde humana por meio da transmissão de doenças. É essencial adotar os comportamentos corretos para proteger a nós mesmos e às pessoas de quem gostamos. Seguir os conselhos da Sociedade Italiana de Medicina Ambiental pode ajudar a reduzir o risco de picadas de insetos e doenças associadas.

