O romântico “beijo” da Lua e Vênus está de volta, em poucos dias, um espetáculo magnífico que pode ser visto a olho nu (e rodeado de meteoros).

Antes do amanhecer do dia 9 de dezembro, todos olhamos para o céu, porque o “beijo” romântico da Lua e de Vênus retornará. Será visível a olho nu (se o tempo permitir) e rodeado de meteoros, os Monocerontídeos, que atingirão a atividade máxima nesses dias. A não perder!

Como explica a UAI, na madrugada de 9 de dezembro, o crescente minguante surgirá no leste-sudeste entre Vênus e a estrela Spica na constelação de Virgem. Um pouco mais alto também brilhará A estrela Arcturus (no mapa Sky, 9 de dezembro de 2023, por volta das 5h).

E não termina aqui.

Na verdade, no dia 8 de dezembro, poucas horas antes, eles estarão no auge Estrelas cadentes Monômeros. A chuva está associada ao cometa 1917 I MulishO radiante, ou ponto de onde começam os meteoros, está localizado a leste da constelação de Órion, e pode ser visto durante toda a noite deste ano, com pico por volta das 02h, com temperatura de aproximadamente 60 graus acima do horizonte.

Então vamos preparar alguns também ele desejaporque o “beijo” da Lua e de Vênus também pode ser acompanhado por magníficas estrelas cadentes.

fontes: AIU / Meteoritos UAI

