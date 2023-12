Ele sofre de uma doença cardíaca rara e corre risco de morte a qualquer momento: um apelo por remédios que salvem vidas

Para salvar a sua vida, é necessário um medicamento que infelizmente não está disponível em Itália. Esta é a história de uma menina de 17 anos que sofre de uma dessas doenças Síndrome cardíaca Extremamente perigoso, resultando em arritmia ventricular, síncope, síncope e até morte durante as piores crises. A Dra. Oleksandra Kotsiburska, médica, mas sobretudo mãe da menina, fala sobre o caso da adolescente. A Sra. Kotsiborska, uma ucraniana que vive em Itália há anos e está registada no sistema médico de Nápoles, conseguiu salvar a sua filha em diversas ocasiões.

Ele nunca esquecerá a última crise 17 anosO que aconteceu no dia 22 de julho. Adoeceu, depois uma corrida em código vermelho para o pronto-socorro do Hospital del Mare, em Nápoles, e finalmente uma longa e desesperada reanimação, que continuou até que o coração da jovem começou a bater regularmente novamente.

“Sou uma mulher forte, nunca choro, enfrento as dificuldades da vida com determinação mas no dia 22 de julho pensei que não conseguiria isso.” “, Oleksandra diz ao anúncio lidar. “Eu vi minha filha morta, e sua boca estava aberta com ela Os sinais vitais estão ausentes Na cama do hospital, as lágrimas caíram sem que eu percebesse. Vi os médicos trabalhando muito, sem desistir, temi o pior agora, depois ela se recuperou: “Mãe, estou viva”, ela me disse e eu a abracei como da primeira vez porque ela nasceu de novo naquele dia. “ .

Com esta terrível experiência para trás, o importante agora é encontrar uma forma de garantir que uma situação como esta não volte a acontecer. O jovem de 17 anos sofre de uma síndrome chamada QT longo. É, em essência, uma mudança Ritmo do coraçãoProlongando o período entre a fase em que os ventrículos começam a se contrair e a fase em que o processo de recarga elétrica chega ao fim. Se esse período continuar por muito tempo ou não parar, ocorre a morte.

Naturalmente, o médico acompanharia o jovem de 17 anos e receberia tratamento, mas, como afirmou Oleksandra, o medicamento não deve ter conseguido conter os efeitos mortais da doença. Somente a intervenção oportuna dos médicos do Mary Hospital evitou que o pior acontecesse. “A dedicação dos Doutores Kalvanese e Iso foi decisiva, ao mesmo tempo que se dedicaram Plano de tratamento. Mas devido à raridade da síndrome, o medicamento requerido deve ser importado dos Estados Unidos, pois na Itália falta a molécula que o compõe.” “, explica a mulher.

Para salvar um jovem de 17 anos é necessária uma medicação específica. a medicamento Não está disponível na Itália, mas estará disponível nos Estados Unidos. Daí o apelo da mãe, que tem sido procurada por toda parte nos últimos anos. Mas, para o bem da menina, o remédio deve chegar diretamente a Nápoles. “ Trabalho muito para ela e nunca deixo de planejar o futuro dela, porque ela tem um: estuda na Academia de Estética, mas por causa do desfibrilador não consegue ficar em contato com as máquinas que geram campos eletromagnéticos. “Isso significará que ela se tornará uma empreendedora e não vou desistir.” A mulher conclui.

Para manter a menina viva, os médicos decidiram instalar um aparelho Desfibrilador Possibilidade de ativação quando necessário. Mas a esperança é que esta história chegue à atenção das autoridades, para que o medicamento acabe por ficar prontamente disponível.