Politécnico traz inclusão, habilidades e ideias – Corriere.it

Onde a ciência, a tecnologia e as relações humanas se cruzam. Onde a ciência se abre às relações e questiona a dimensão ética do seu papel nos grandes desafios globais. Há diplomacia científica aí. Utiliza a investigação e a cooperação internacional, entre universidades e centros de estudo, como meio de desenvolver o alcance diplomático global e uma base de apoio para a elaboração de políticas à escala planetária. Diplomacia escolar, levada a cabo por intervenientes nas questões ambientais, científicas e tecnológicas, como o Politécnico de Milão, que renova o seu compromisso com a Terra E quem mora lá com o primeiro Plano Estratégico de Sustentabilidade 2023-2025, apresentado pela Reitora da Universidade Donatella Sciuto durante O primeiro evento “Change”, organizado em colaboração com Pianeta 2030, aconteceu no dia 16 de outubro. Uma diplomacia que define sustentabilidade como sinónimo de igualdade, inclusão e crescimento partilhado, em linha com o objetivo final da Agenda 2030, Parceria para os Objetivos.

No Plano Estratégico de Sustentabilidade (apresentado no evento “Change”), o tema da cooperação está entre as prioridades “Com o Master, já são 35 dos nossos embaixadores científicos na Etiópia”, afirma Emanuela Colombo, delegada da PoliMi

Em 2021, a Comissão Europeia, reconhecendo a necessidade urgente de aumentar o interesse e a confiança na ciência, lançou a Aliança Europeia para a Diplomacia Científica.. Objetivo: Promover novos modelos de cooperação internacional e aumentar a presença da investigação científica no debate global para combater a desinformação e as ideologias. Depois de anos que testemunharam uma sucessão de acontecimentos inesperados, que colocaram em causa muitos dos nossos sistemas de referência tradicionais, "A ciência torna-se um foco estratégico na cooperação internacional e um guia para políticas informadas", explica Emanuela Colombo, professora catedrática do Departamento de Energia da PoliMi e Delegada do Reitor para a Diplomacia Científica. «O mundo da investigação é candidato a olhar para além das crises, a promover estudos e iniciativas sobre questões globais com uma lógica competitiva, a estimular inovação e desenvolvimento tecnológico, e de forma colaborativa, para que "a inovação seja acessível a todos os grupos sociais em todos os lugares".

Em direção à África A diplomacia científica também devolve a atenção política à Itália no que diz respeito às relações internacionais, especialmente com o continente africano. Ainda mais em tempos de transição ambiental, tendo em conta a presença de matérias-primas e metais raros como a platina e o cobalto. “O tema principal quando falamos de África é a equidade na transição energética. Se não incluirmos também os países do Hemisfério Sul neste processo, os esforços da Europa e da Itália no Acordo Verde poderão ser marginais» Colombo explica. África está a crescer, tanto em população como em economia. A classe média está crescendo e, consequentemente, estão se expandindo as oportunidades de mercado para empresas que desejam investir ou estabelecer subsidiárias ou afiliadas locais. O papel geopolítico do território tornar-se-á cada vez mais centralizado, com oportunidades de desenvolvimento no local e nos países existentes, o que poderá criar condições para mitigar algumas das causas do fenómeno migratório na origem.

Projetos em implementação A resposta é a Universidade Politécnica de Milão, um dos principais atores do mundo científico italiano, capaz de apelar aos interesses diplomáticos através de projetos concretos. A longo prazo, apoiar o trabalho dos organismos governamentais e multilaterais com provas científicas. Em particular, na África. Numa perspectiva nacional, quer no domínio das estratégias de investigação, como o apelo Pnrr à educação recíproca do Ministério das Universidades e Investigação, quer no domínio político, com as margens concedidas pelo recente decreto do Plano Mati. Entre os projetos que estão a ser implementados no continente está um programa de formação institucional que começa em 2020 na Etiópia e na Tunísia com a Fundação Italiana de Ensino Superior com África. (Fundação Ihea) foi fundada juntamente com outras cinco grandes universidades italianas e Mur. "Acabou de ser concluída a primeira edição do mestrado interuniversitário especializado em gestão sustentável de recursos e património cultural. Com o ensino misto, contou com a participação de 35 jovens professores e administradores de 20 instituições de um país em conflito: "Reunir-se e trabalhar em conjunto na sede do Instituto Cultural Italiano em Adis Abeba foi um exercício de diplomacia científica e uma oportunidade para aprendizado. Hoje na Etiópia temos 35 embaixadores científicos do nosso país».