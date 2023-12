o professor. Calabrese recebeu o Prêmio Montecitorio entre as “Excelências em Ciências Italianas” » Corriere Illorino

Avaliações: 69

“Ser escolhida, como nutricionista italiana e europeia, entre três distinções científicas com Michele De Bonis, cirurgiã cardiotorácica de San Raffaele de Milão, e Anna Maria Colao, presidente da Sociedade Italiana de Endocrinologia, é um belo e importante reconhecimento, também porque foi atribuído por um júri.” Um grupo de prestígio composto por diretores gerais de ministérios e académicos que já receberam estes prémios.”

Reconhecimento de prestígio para Professor Giorgio Calabrese Quem ontem, em Montecitório, recebeu um prêmio entre “100 Excelência Italiana”cerimónia organizada pela Associação para o Liberalismo Cultural com a editora Rde do editor Ricardo Delana, patrocinada pela Presidência do Conselho de Ministros e onze ministérios e outros órgãos institucionais.

O Professor Calabrese, que se orgulha da sua longa carreira como médico, educador, comunicador científico e rosto conhecido na televisão, é o promotor indiscutível da alimentação saudável e o brilhante embaixador da Dieta Mediterrânica. É definido em Montecitório “Trabalhador científico e embaixador da saúde” E “um bom erudito de alto escalão”.

O prêmio “100 Excelência Italiana” não é concedido a um único trabalho meritório, mas àqueles que o realizaram Capaz de se distinguir como um grande herói na vida do paísE alcançar excelentes resultados em suas áreas de especialização.

Ao Professor Calabrese, filho ilustre de Rossolini, cidade que o premiou com o prémio “Alfarroba de Ouro” e este verão com o prémio “Orgulho de Rossolini”, os parabéns do nosso conselho editorial por este prestigiado e imensurável reconhecimento.

Em breve estará em Modica, marcando a ChocoModica, como testemunho e promotor de excelência no Sudeste. E conclui: “O chocolate da Modica é o único chocolate da Europa que alcançou o índice IGP graças ao meu relatório científico que escrevi há 15 anos. O chocolate, quando consumido de forma equilibrada e sem excessos, fornece energia e ajuda a prevenir doenças metabólicas. ”

Na foto: Professor Calabrese com os demais laureados, Professor Michel De Bonis e Professora Anna Maria Colao.