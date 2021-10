Green Pass, a partir de hoje à noite em Trentino, você também pode agendar os exames Apss Express (por uma taxa)

Trento. Passe verde obrigatório no trabalho e a corrida para os testes rápidos de antígenos, já que as farmácias agora têm longas listas de espera, que não correspondem ao tempo necessário para a validade dos certificados (Resultado negativo não excede 48 horas)

Após o anúncio da prefeitura de dois dias atrás, mas sem fornecer detalhes do processo, a APSS agora explica os horários e formas de acesso aos absorventes internos, mesmo em centros de empresas de saúde.

Melhorar o serviço, embora tenha sido “politicamente” descartado até alguns dias atrás porque poderia desencorajar a vacinação antivírus, tornaria mais fácil viver com a obrigação de obter o green card para aqueles que ainda não foram vacinados.

“A partir da tarde desta segunda-feira, 18 de outubro, será possível fazer swabs rápidos de antígenos mediante pagamento de taxa – explica Apss – também em alguns escritórios da empresa Governorados para serviços de saúde.

Devido ao aumento da demanda de testes de antígenos visando a obtenção da certificação green covid-19 (Green Corridor), a Apss apoiará o sistema de farmácias e laboratórios privados que nos últimos dias registraram um aumento significativo de solicitações para efetivação de um licença verde obrigatória no local de trabalho.

Sobre o estado do município – continua comunicado – Apss prepara órgão regulador e contratação de funcionários (que ficarão em folga) para aumentar a oferta diagnóstica de absorventes internos pagos.

Parte dos testes será destinada a trabalhadores de serviços essenciais.

Segunda-feira começa às 16h em Trento na sede da Tamboni na Via Versina (Palazzetto dello Sport).

Os tampões rápidos podem ser reservados a partir desta noite de sábado, 16 de outubro às 20h00 na copa online (seção Notebook por uma taxa)

O custo do serviço é de responsabilidade do usuário e deve ser pago através do canal digital PagoPA.

A partir da tarde de terça-feira, os tampões também serão realizados mediante pagamento em Riva del Garda, no Posto de Saúde.

A oferta de exames pagos em diversos pontos do território será gradualmente ampliada de acordo com a disponibilidade dos indivíduos a serem recrutados.

Os resultados dos swabs estarão, como sempre, disponíveis no TreC e FastTreC Simultaneamente, o Ministério da Saúde será informado do certificado Green covid-19, que é válido por 48 horas a partir da data de recebimento.

No entanto, a adesão à campanha de vacinação sempre continua sendo a prioridade do ponto de vista da saúde pública.

A vacinação contra a Covid-19 é necessária para limitar a propagação de novas variantes do vírus e evitar as formas mais perigosas da doença ”, concluiu a Autoridade Sanitária de Trentino.

A respeito disso, Hoje e amanhã nos postos de vacinação de Trentino há horários designados para a vacinação contra o vírus Corona sem reserva.

Além dos já tradicionais dias abertos no sul de Trento (Matarello), inaugurações excepcionais também estão planejadas em Val di Fiemi e Fassa.

Será possível chegar à campanha de vacinação no sul de Trento sem reserva no sábado 16 de outubro e no domingo 17 das 9h às 13h; Enquanto estiver em Val di Fiemme e Fassa, será possível receber a vacinação sem hora marcada na tarde de sábado (das 13 às 16) na área de saúde de San Giovanni di Fassa-Sèn Jan e aos domingos pela manhã (das 9 às 12) em Palafiemme di Cavalis.