Doença cardíaca em cães, aqui estão os sinais aos quais você deve prestar atenção: Nestes casos, o melhor é intervir imediatamente

Detectar doenças caninas nem sempre é fácil: é preciso ficar atento a alguns sinais que podem indicar problemas cardíacos.

A saúde dos nossos amigos de quatro patas é muito importante, principalmente porque eles são os donos e responsáveis ​​por eles. Uma das doenças mais difíceis e perigosas para a saúde de um cão são as doenças cardíacas. Como sabemos, o coração é o órgão que bombeia o sangue por todo o corpo, passa pelos pulmões, coleta e transporta oxigênio para garantir todas as funções vitais corretas. Detectar doenças cardíacas em seu cão pode ser difícil, mas existem alguns casos Sinais que todos os proprietários deveriam aprender a reconhecer O que deve servir de alerta para isso.

Quando um cão apresenta um desses sintomas, ele pode estar sofrendo de uma doença cardíaca e é necessária uma avaliação mais cuidadosa por um veterinário competente e de confiança. Entre os sintomas que podem ocorrer devido a doenças cardíacas Falta de ar ou dificuldade em respirar. A falta de ar é certamente o primeiro sintoma da pneumonia, mas também pode ocorrer no caso de fadiga cardíaca. Para saber se é dispneia ou não, é necessário observar o cão enquanto ele dorme, talvez em local fresco e bem ventilado. Se o seu cão inala mais de 30 vezes em 30 segundos, é hora de ligar para o veterinário com urgência.

Preste atenção a estes sintomas: se o seu cão os apresenta, ele pode estar sofrendo de uma doença cardíaca

Junto com falta de ar, alguns também podem ocorrer tosse (Embora a tosse raramente indique sintomas cardíacos) Mas acima de tudo um Fadiga perceptível. Podemos monitorar facilmente os níveis de energia do nosso cão durante as atividades diárias, como brincar ou simplesmente subir escadas.

Se o animal para com frequência, precisa de pausas frequentes e está respirando com dificuldade, é provável que seu coração não esteja oxigenando adequadamente o corpo. Certamente os sintomas mais reconhecíveis são Desmaios ou perda transitória de consciência.

O desmaio costuma durar alguns segundos, durante os quais o cão cai no chão devido à rápida queda da pressão arterial, assim como acontece conosco, humanos. A falta de oxigênio também pode levar a Azuladaou um A cor das membranas mucosas muda para azul; Você pode facilmente saber se o seu cão é afetado levantando os lábios e observando a cor das gengivas e da pele. Finalmente, entre os sintomas mais perigosos está Distensão abdominalO que pode resultar de um acúmulo anormal de líquido na cavidade abdominal devido a um defeito no ventrículo e no átrio direito do coração.