‘A outra metade da ciência’: professores e pesquisadores universitários apontam como abordar as disciplinas STEM

Por ocasião do Dia Internacional da Mulher, a administração municipal de Camaiore, em cooperação com o Comité Municipal para a Igualdade de Oportunidades, promove uma conferência intitulada “A outra metade da ciência. Unindo novas gerações nas disciplinas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática sem género discriminação.”

Participarão como palestrantes quatro expoentes do panorama científico nacional que atualmente ocupam cargos importantes na Universidade de Pisa:

Franca Delmastro, pesquisadora do Instituto de Informática e Telemática do Centro Nacional de Pesquisa de Pisa, Unidade Compreensiva de Pesquisa em Internet;

Elena Levantini, investigadora sénior do Instituto de Tecnologias Biomédicas (ITB) do Conselho Nacional de Investigação de Pisa, recebeu o prestigiado “Investigator Grant” da Sociedade Italiana para a Investigação do Cancro;

Vittoria Rava, Professora Associada de Biologia Molecular do Departamento de Biologia da Universidade de Pisa. Delegado para a promoção da investigação no sector das ciências da vida;

Sylvia Scully é bióloga marinha, educadora e organizadora de eventos de publicação científica.

O objetivo da conferência, moderada pela jornalista Isabella Piaccheri, é reunir estudantes, especialmente estudantes do sexo feminino, que estão prestes a escolher o caminho universitário, com alguns profissionais que têm conseguido se destacar na área científica, para se inspirarem em suas experiências acadêmicas e práticas.

Recentemente tem-se falado muito sobre disciplinas STEM (ciência, tecnologia, engenharia e matemática) e vários projetos foram lançados, a nível provincial e regional, para incentivar os seus estudos, especialmente por parte das raparigas. Apesar das muitas conquistas dos movimentos de libertação das mulheres, o caminho universitário escolhido pelos recém-licenciados ainda é fortemente influenciado por estereótipos de género e normas sociais, incluindo orientações tradicionais no seio da família. Na verdade, em Itália, as estudantes matriculadas em cursos universitários em STEM são uma clara minoria em comparação com os seus colegas do sexo masculino, embora as suas avaliações pelos professores sejam estatisticamente melhores. O objetivo do encontro é, portanto, demonstrar a inconsistência de velhos preconceitos e incentivar o estudo de disciplinas STEM.