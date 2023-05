Vacina Oficina de Escrita Criativa – Il Punto Quotidiano

O conto #1 é da coleção “Contos de Fadas para Contar a Ciência”, do Laboratório de Escrita Criativa de Leah Maino.

Íntimo LAGARTA

Num lindo dia de outono, havia uma lagarta que estava com muita inveja porque todas as suas amigas eram lindas borboletas. Todos zombavam dele por causa de sua aparência e ele se sentia triste. Um dia ele decidiu partir: no caminho fez um abrigo de seda para passar a noite. Ao acordar descobre que não é mais uma lagarta e sim uma linda borboleta mais bonita e brilhante que as outras. Ele voltou para seus amigos, que imediatamente o elegeram rei por sua grande beleza. Di Savio Massaro, Alex Danville, Agostino Loroso, Simone Civita from 1st C of PN Vaccina School



