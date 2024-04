Bons hábitos podem prolongar sua vida

Somos uma sociedade que envelhece rapidamente devido à desproporção entre a taxa de mortalidade (cerca de 650.000 mortes anuais) e a taxa de natalidade (cerca de 380.000 nascimentos anuais), enquanto a esperança média de vida aumentou para cerca de 81 anos para os homens e 85 anos para as mulheres. Temos cerca de um milhão de não centenários, mas apenas 22 mil centenários e 17 pessoas que atingiram os 110 anos de idade. Perante esta situação, importa sublinhar que se olharmos para o que deveria ser mais importante para nós, ou seja, a duração de uma vida saudável, caímos significativamente nos rankings internacionais.

A razão para a diferença entre a idade total e a idade saudável depende da presença de doenças, muitas vezes mais de uma, no mesmo indivíduo. Portanto, tornou-se urgente em nosso país aumentar a duração da vida saudável, meta que pode ser alcançada através da aplicação dos chamados bons hábitos de vida. Todos sabemos o que é, mas não aplicamos, e muitas vezes citamos uma série de desculpas: “Vou começar a melhorar minha alimentação na próxima semana”; “Meu médico fuma, então não dói tanto”; “De nada adianta ter bons hábitos de vida na presença de poluição”; “Eu como o que quero e uso suplementos de qualquer maneira.”

No entanto, os bons hábitos de vida oferecem maior probabilidade de uma vida saudável, quanto mais forem respeitados, resultando na redução do acesso a médicos e medicamentos, com a vantagem de libertar o SNS de serviços auxiliares. Nesse sentido, vale a pena preparar uma lista de bons hábitos de vida para descrever suas vantagens. Evitar fumar é fundamental, tendo em vista que o cigarro representa fator de risco para 27 doenças, incluindo diversos tipos de câncer. Conhecemos a ligação entre o tabaco e o cancro do pulmão, mas existem muitos tipos de cancro que são afectados pelo tabagismo, incluindo o cancro da bexiga e o cancro da mama, bem como ataques cardíacos, acidentes vasculares cerebrais, cataratas, artrite reumatóide e outras formas de artrite. O tabaco também representa danos não só para quem o consome, mas também, indiretamente, para as pessoas que fumam passivamente.

A proibição de fumar deve ser aumentada nos parques públicos, onde muitas vezes há crianças, nos locais onde há transporte, nas praias, etc. Certamente, uma forma de reduzir o consumo de tabaco é aumentar o preço dos cigarros: em Itália é de cerca de 5 euros, enquanto em Inglaterra é de cerca de 10 libras, e em França aumentou recentemente para 14 euros. O Estado italiano teme perder os 14 mil milhões de dólares que ganha com os impostos, mas é muito míope dadas as enormes despesas resultantes das doenças causadas pelo tabagismo.

Não só isso, mas fumar também tem um enorme impacto no ambiente, porque o cultivo do tabaco em Itália desmata cerca de 14 mil hectares de floresta, o que é importante para manter uma boa purificação atmosférica. Considere também que todos os anos são fumados cerca de 40 bilhões de cigarros, que emitem substâncias cancerígenas e inflamatórias e vão para a atmosfera, aumentando as chamadas partículas finas. Além disso, depositam-se no solo enormes quantidades de pontas de cigarro, cujos produtos tóxicos acabam na água e nos alimentos. Da mesma forma, o álcool, que a Organização Mundial da Saúde declarou recentemente como cancerígeno, deve ser evitado. Os interesses económicos em jogo, especialmente na indústria do vinho, não permitem o que foi decidido na Nova Zelândia e na Austrália, onde quem compra uma garrafa encontra-a rotulada: “Este produto pode ser prejudicial à saúde”. Abster-se de drogas é outro bom hábito de vida, assim como abster-se de jogos de azar, que pode ser causa de problemas mentais e suicídio.

Todos nós sabemos o quão importante é a nutrição. Na Itália, temos uma tradição da dieta mediterrânea, que consiste em privilegiar vegetais, frutas, carboidratos complexos (massas, arroz) e peixes, e reduzir a quantidade de carnes, principalmente vermelhas, e gorduras. Pode-se dizer que a alimentação deve ser variada para fornecer todos os micro e macro nutrientes, mas com moderação. Numerosos estudos, desde ratos a macacos, demonstraram que reduzir a quantidade de alimentos consumidos em cerca de 30% leva a um aumento na esperança de vida em cerca de 20%. Um estudo em humanos, denominado CALORIE2, avaliou o resultado de uma redução de 25% de calorias durante dois anos e identificou efeitos positivos como redução do colesterol, da pressão arterial sistólica e diastólica, melhora do índice de sensibilidade à insulina, aumento da capacidade cognitiva desempenho e uma diminuição em… Metabolismo em repouso. Além disso, comer pequenas quantidades tem efeitos antiinflamatórios.

A atividade física também é muito importante, pois melhora a função circulatória e o consumo de calorias. Na verdade, 40 minutos de corrida ou caminhada por dia são suficientes. Existem muitos estilos de atividade física: cada um pode escolher o que mais lhe convém. No entanto, é importante nunca desistir da atividade física porque, aliada a uma alimentação adequada, permite manter um peso corporal normal evitando o excesso de peso e a obesidade. Esta trindade – nutrição, atividade física e peso corporal – é a base para evitar o diabetes tipo 2, bem como os distúrbios cognitivos que ocorrem na velhice.

Dormir pelo menos 7 horas por dia é necessário, além de descansar os músculos, e também para manter o cérebro em boas condições. Na verdade, o cérebro é o órgão com maior metabolismo e produz resíduos que não podem ser eliminados durante o dia. Durante a noite, a eliminação de resíduos duplica. Isto permite-nos evitar a persistência de substâncias que podem ser prejudiciais à atividade cerebral. Entre os bons hábitos de vida, não podemos esquecer de manter as relações sociais. Devemos garantir que, com o passar dos anos, não nos isolemos; Você deve continuar a ser proativo, por exemplo, realizando atividades voluntárias ou hobbies que você adora.

Finalmente, é muito importante recordar os determinantes sociais e económicos. Ter baixa escolaridade geralmente significa baixa renda e isso determina pouco interesse pela saúde porque a meta principal é chegar ao final do mês. No entanto, isto leva ao acesso a alimentos processados ​​de baixo custo e, portanto, ao aumento das taxas de obesidade e diabetes. Em geral, viver nos subúrbios, em ambientes pobres, encurta a esperança de vida de uma pessoa. O último elemento a considerar é o papel desempenhado pelos serviços de saúde. A vacinação, que muitas vezes enfrenta obstáculos no nosso país, faz parte da prevenção, assim como a participação no rastreio de doenças crónicas e tumores. Diagnosticar precocemente o tumor significa maior possibilidade de cura da doença e, infelizmente, apenas cinquenta por cento dos italianos, por exemplo, participam do rastreamento proposto pelas regiões para identificar o câncer colorretal.

A prescrição de bons hábitos deve ser tarefa dos clínicos gerais para ajudar os pacientes a manter estilos de vida saudáveis. Concluindo, precisamos de uma grande revolução cultural que coloque a prevenção na vanguarda da medicina. Isto exige a criação de uma Escola Superior de Saúde, onde os gestores possam ser formados para que possam entrar no SNS com a preparação adequada para a prevenção. Não só isso, precisamos também de sensibilizar para os problemas de saúde nas escolas italianas. Uma hora por semana será suficiente, em todos os graus e níveis, para começar a mudar as mentalidades e, acima de tudo, para fazer com que os jovens compreendam o que fazem hoje. afetarão seu estado de saúde no futuro. Mesmo nas escolas médicas de hoje, o ensino de princípios relacionados à prevenção é negligenciado. Há muito a fazer, mas esta revolução cultural fundamental deve começar o mais rapidamente possível.

Fundador e Presidente

Instituto Mario Negri de Pesquisa Farmacêutica IRCCS