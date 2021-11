Vou te dizer as razões pelas quais você deve dizer adeus a uma vida estável, e aqui está como parar todos os dias

Podemos admitir que uma vida sedentária se tornou nossa natureza. Não é apenas um momento: vou lhe dizer por que e como parar de uma vez por todas.

Não temos que contar quantas vezes nos sentamos e quantas vezes temos que fazer isso. Não estilo de vida sedentário Tornou-se um problema em nossa sociedade e ficar sentado a maior parte do tempo nos dá uma sensação de bem-estar, mas isso porque não estamos mais acostumados a nos movimentar.

Mas as pedras também sabem que ficar sentado prolongado não é bom, sabemos disso, mas continuamos fazendo, sabemos mas especificamente, além da pergunta sobre ‘Ginástica– Do ponto de vista puramente estético, acrescento – sabemos o que acontece ao nosso corpo?

O que você não sabe sobre sua vida estável

Existem muitas evidências para apoiar Riscos, no curto e no longo prazo, a vida estável de uma pessoa. Se você se sentar por um tempo, isso permite que seu corpo o faça pausa e encontra energiaSe você ficar lá por várias horas, tudo o que você precisa fazer é pegar um arquivo dano e dano não só para corpo mas também para mente _ mente.

EU ‘Quem é o Ele afirmou que um estilo de vida sedentário aumenta as chances de a morteDobra a chance de contração Doença cardiovascular NS diabético, bem como aumentar PesoÉ preferível contratar com Cancer de coloE Pressão alta e osteoporose tambémpreocupação e a depressão.

Se quisermos pegar alguns dados e citá-los, entre um arquivo 60-85% Da população em todo o mundo, eles têm um estilo de vida sedentário. Por que o sedentarismo é um problema de saúde pública?

Evitar essas consequências não é complicado, basta mudar seu estilo de vida e lidar com nossas prioridades.

Mas vamos entrar em detalhes, esse estilo de vida tem um obstáculo no que diz respeito descarregar peso do corpo para pernasEssa deficiência é necessária Espinha dorsal e músculos Voltar Para fazer seu trabalho, é por isso que o primeiro problema que você sente é a dor nas costas.

Além disso, esta posição não permite pulmões Para conseguir o espaço de que precisam para se expandir bem, é por issoOxigênio Isso afeta o Rotação. Além disso, a baixa taxa de oxigênio afeta nossas habilidades concentraçãoEsse motivo explica por que uma simples caminhada tem tantos efeitos benéficos, até mesmo para a mente.

Como começar a modificar esta rotina:

Se você trabalha no escritório pelo menos 1 vez por hora uma fechadura 5 minutosLeve a bola para algumas missões que exigem que você esteja de pé. No entanto, ao voltar para casa, opte sempre pelas escadas em vez do elevador. Limpe o seu quarto ou faça algum exercício no seu apartamento. Não é preciso muito, o importante é começar e ser Fixo, Além disso um pouco todo dia Isso fará uma grande diferença.