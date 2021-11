A estratégia fútil da Covid Zero e os perigos da ciência do talk show

Mais de 70% da população dos países desenvolvidos são vacinados contra Covid-19. As terceiras doses da vacina, sem dúvida, criam um problema logístico, mas a situação mudou fundamentalmente em relação ao ano passado entre os vacinados e as pessoas infectadas com Covid-19 e, portanto, naturalmente imunizadas. Itália, Espanha e Portugal, que não são tradicionalmente considerados exemplos de boa gestão, mostram os resultados que podem ser obtidos a partir de uma combinação de autocuidado e entes queridos, com eficiência logística prática e confiança na abordagem científica utilizada pelo governo: a pequeno patrimônio a ser apreciado.

Portanto, esperamos que este inverno não reproduza o mesmo debate do ano passado: o debate entre aqueles que, embora com argumentos e nuances diferentes, defendem que devemos encontrar uma forma de conviver com o vírus (o que fizeram, cada um por si forma, os diferentes países) E aqueles que, por outro lado, acreditam que a única estratégia de saída da pandemia é a estratégia Covid Zero.

Este último é o resultado de alucinações cognitivas, para ser educado. Se pensarmos (como deveríamos) em termos de troca, os benefícios e custos, devemos admitir, não tiveram êxito e só acarretaram prejuízos sociais e econômicos, diante da ilusão de benefícios meramente psicológicos e de curta duração. Mais precisamente, perseguiu a estratégia de impedir que o vírus entrasse em qualquer país ou sua propagação e visou Zero Covid, infelizmente, como um dogma ideológico não só da China, mas também de dois países da Commonwealth, Austrália e Nova Zelândia, e geralmente também impenetrável . Influência chinesa e Cingapura. A Coréia do Sul pensou a princípio, mas talvez percebendo os danos causados ​​a ela na época do coronavírus, causado pelo pior coronavírus conhecido até hoje, desistiu imediatamente.

A China é um país em que o governo é estabelecido por cima do que a população deve acreditar, afinal isso é verdade. Cingapura é uma meritocracia e, tendo abraçado a Covid Zero com determinação, abandonou essa estratégia, revisando sua estratégia. Políticas Com base nas evidências disponíveis. Austrália e Nova Zelândia são democracias liberais (certo?), Mas exerceram controle sem precedentes sobre a vida de seus cidadãos. No caso australiano, os precedentes ideológicos têm sido a rígida política de imigração dos últimos anos.

Se o país da China não teme concorrência, em termos de propaganda e ofuscação, Covid Zero foi proposto e defendido em outro lugar por especialistas ou pessoas que se descrevem como não tendo entendido que os vírus são máquinas biológicas, onde o foco está em dispositivos biológicos, não coisas semelhantes ao nano. Portanto, eles estão sujeitos à dinâmica evolutiva que torna alguns deles (ou seja, espécies) particularmente bem-sucedidos. De alguma forma, estamos sempre em campo Espero pensar e autoengano, para o qual as expectativas são aplicadas à realidade e aos fatos que não são modificados se forem refutados pelos fatos, mas são usados ​​como modelos ideais nos quais apenas elementos da complexidade do mundo estão incluídos que validam os próprios preconceitos e aqueles que vão na mesma direção.

Uma interessante entrevista com cientistas chineses e médicos especializados em Covid-19, publicada pela BBC em 15 de novembro, mencionou seus temores e espanto, pois o vírus ainda é endêmico naquele país e não há informações sobre a eficácia preventiva das vacinas ou sobre estratégias industriais relacionadas à sua produção. Alguém diz que a estratégia Zero Covid tem o mesmo sentido que a “Influência Zero” pode ter.

Infelizmente, mesmo muitos daqueles que sugerem concordar em viver com o vírus não estão totalmente certos do que aconteceu nos últimos dois anos. O vírus já se provou entre nós, como outros coronavírus já fizeram, enquanto outros não. Se ficar como OCT43, que é o coronavírus que causa o resfriado comum, ele será visto. Alguns virologistas dizem que têm elementos para apoiar essa hipótese. Talvez se torne sazonal, dizem outros, como os vírus da gripe. Ao contrário da física, na biologia e na medicina, não existem leis que nos permitam fazer previsões confiáveis ​​sobre qualquer fenômeno biológico. Devemos perceber isso e parar de protestar contra a realidade porque ela não corresponde aos nossos desejos. A água sempre ferve a uma temperatura previsível, mas ninguém pode prever os efeitos sobre a virulência e a patogenicidade das mutações persistentes de SARS-CoV-2.

As discussões e análises sobre como lidar com a disseminação do SARS-CoV-2 trazem à mente o que o gigante da genética microbiológica, Nobel Joshua Lieberberg, escreveu no final da década de 1980, que, em face das abordagens infecciosas e políticas para a disseminação da HIV e a circulação de novos vírus emergentes, afirmou “A epidemiologia das doenças infecciosas parece permanecer um dos últimos e mais resistentes baluartes do criacionismo.” Também vem à mente o que o biofísico e colaborador de Fermi Mario Ageno escreveu em vários de seus livros, segundo o qual quando físicos ou engenheiros abordam o estudo de processos ou mecanismos biológicos tendem a fazê-lo com a arrogância de quem pensa que biólogos ( são geneticistas), virologistas, patologistas, etc.) não são mais sofisticados cognitivamente do que colecionadores de borboletas, ignorando que o mundo vivo é fundamentalmente diferente do não vivo (partículas, planetas, etc.) e acreditando que devemos começar do zero.

É claro que algumas análises respondem a duas questões enraizadas na opinião pública: a questão da certeza (mas nas sociedades humanas a água não ferve a 100 graus) e a questão da indignação. O caso de um físico famoso que compilou um relatório sobre os efeitos colaterais de uma vacina usando fontes conhecidas não confiáveis ​​é típico. As teses do relatório foram desmascaradas em vários jornais, nomeadamente a partir de um excelente artigo em l’Avvenire. Mas não houve respostas ou correções a tempo. Em um contexto onde a ciência se torna um assunto Programa de entrevistas, Mesmo os estudos, acadêmicos ou não acadêmicos, são exemplos de pensamento impulsivo (eles confortam um segmento da audiência que deseja um determinado resultado, a partir do estudo em questão) e perpetuam o debate jornalístico por outros meios.

Nesse contexto, os dados tornam-se uma ferramenta alucinógena. Infelizmente, agora reforçamos na opinião pública a ideia de que eles falam não no contexto de uma formulação teórica, mas sem ela.

O que dizem as teorias imunológicas e epidemiológicas, o que está de acordo com os interesses pessoais e sociais, é que se vale (e vale) continuar a viver em sociedades abertas, o principal e único recurso agora são as vacinas, que devem proteger desde crianças até os idosos, tendo em vista Já ultrapassou 90% das pessoas totalmente vacinadas no país. Ainda não sabemos nada sobre esse vírus, mas sabemos (com base em dados que foram coletados e estudados em relação a padrões, e não a teorias improvisadas que informam a pesquisa e a indústria farmacêutica) que as vacinas funcionam. Além disso, eles podem ajudar (mas isso é um palpite) também favorecendo mutações de vírus que reduzem sua transmissibilidade ou capacidade de doença.

Como observamos em alguns outros discursos, o evento de uma pandemia também é uma experiência natural maravilhosa, que nos permite observar como uma intervenção epidêmica faz com que o fluxo das coisas acarrete mudanças sociais, na ciência, na economia, etc. Um experimento não planejado que pode ajudar a revelar causas até então desconhecidas para a base do comportamento social ou da dinâmica epidemiológica. Por exemplo, vários marcos na epistemologia médica quase foram eliminados, como John Ienedis, o cientista de metodologia clínica mais citado do mundo durante a pandemia, mostrou.

Pessoas que construíram uma carreira por meio da pregaçãomedicamento atribuível (medicina baseada em evidências), pedindo medidas de saúde sem fornecer qualquer evidência (Guia) NSComo o dever de vacinar, que é levantado como uma espécie de castigo divino por se recusar a vacinar independentemente de qualquer evidência de sua eficácia. Logo, a experiência natural mostra que quando há impulsos ideológicos, a epistemologia muda e se passa pelo que é preciso. aleatória ensaio de controle Ou o gosto de decidir sobre qualquer coisa, para a paternidade intuitiva e sempre moralmente satisfatória.

A famosa imagem com a qual Karl Popper queria vincular a essência de sua filosofia é que da ameba a Albert Einstein há apenas um passo. O salto seria que, enquanto a ameba, como espécie, aprende a sobreviver por meio da remoção física de espécimes que não podem resolver os problemas de sobrevivência, Einstein tem a vantagem de eliminar apenas teorias falsas por meio da comparação com evidências controladas. De alguma forma, o que acontece não refuta, mas converge com a estrutura evolutiva da epistemologia de Popper.

Em um ensaio maravilhoso intitulado “Uma teoria do conhecimento sem um sujeito cognitivo”, publicado em 1968, Popper baseou-se nas idéias da imunologia da época para defender a tese de pensar em aprender algo com a experiência por instrução direta – lendo fatos como uma borra de café – é uma ilusão, pois todo Conhecimento se adquire se consegue comprovando as tentativas bem-sucedidas e eliminando quem não prefere explicar esses fatos. É o que acontece, e basta ver como as vacinas Covid-19 estão evoluindo, mas também o manejo clínico dos pacientes. É vítima de uma forma de cegueira, aqueles que acreditam que é melhor proceder de maneiras diferentes daquelas que entendemos para resolver as ameaças no mundo livre no momento necessário, talvez supondo que o carisma pessoal, a moralidade ou o autoritarismo sejam melhores do que a ciência e o Estado de Direito.