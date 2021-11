Câncer de fígado: causas e prevenção

Conselhos do Dr. Mauro Porzio, Presidente do Comitê de Hepatologia da AIGO, autor do estudo sobre o manejo do câncer de fígado na prática clínica diária; Vamos ver quais são as causas desse tumor e como ele pode ser tratado.

Esta é a sétima razão para índice de mortalidade para o mundo em Campo de oncologia Em nosso país, ocorrem cerca de dois a três casos por 100.000 pessoas.

O principal fator de risco para Câncer de fígadoO órgão responsável por eliminar produtos residuais do sangue e produzir bile e enzimas necessárias para a digestão cirroseQualquer doença crônica que afete essa parte do corpo.

“Isso significa que na presença de um Doença hepática potencialmente progressivo “, explica o Dr. Mauro PorzioPresidente do Comitê de Hepatologia da Associação Italiana de Gastroenterologistas Hospitalares e Endoscopia (AIGO),

“Isso pode evoluir para cirrose e a tumor Pode complicar a história natural desta doença. A principal tarefa da equipe médica é tentar impedir seu progresso. ”

Reduzindo a taxa de mortalidade

Um estudo patrocinado pela AIGO, que recrutou cerca de 1.500 pacientes tumor primário de fígado No primeiro achado, observado em 32 gastroenterologistas italianos, a sobrevida de três anos de câncer de fígado dobrou nos últimos 10 anos: três anos após o diagnóstico, 44% dos pacientes ainda estão vivos hoje em comparação com 25%, conforme registrado anteriormente .

E isso é graças a um diagnóstico precoce É um fã Curas inimagináveis Apenas até 15 anos atrás, ele foi preso no baile HepatologistasE raioscirurgiões e oncologistas.

O especialista comenta que “os programas de rastreamento e vigilância marcam uma virada histórica, já que até 60% dos cânceres primários são diagnosticados dessa forma. Em comparação com 20 anos atrás, o número dobrou”.

Causas do gatilho

Na base de doenças do fígado, eu Vírus C e B., mas tambémálcool que hoje é responsável por cerca de 30% dos novos cânceres, e esteatose, um termo que se refere aacúmulo de gordura Apêndice no fígado, que está na faixa síndrome metabólica (Que se caracteriza não só por esteatose, mas também por sobrepeso, diabetes e dislipidemia, ou seja, hiperlipidemia e hipertensão arterial).

A esteatose e a esteatohepatite são uma causa emergente e estima-se que dentro de 15-20 anos serão “responsáveis” pela maioria dos tumores hepáticos primários.

