Entrevista com Roberto Cingolani: Horizonte 2051 entre filosofia, ciência e tecnologia

Génova – dentro Festival Limes 2021 em Gênova, Sábado 20 de novembro (10h), encontro no Palácio Ducal com a reunião Horizon 2051: entre filosofiaE Ciência e Tecnologia. As perspectivas científicas e tecnológicas que se abrem nas próximas décadas afetarão as origens geopolíticas, ambientais, demográficas e econômicas do planeta. A competição nas grandes tecnologias (inteligência artificial e internet) será cada vez mais decisiva: mas como? O fim infinito da história e as filosofias da história.

Génova – eles compartilham Roberto CingolaniMinistro da Transformação Ambiental; Marco FiloniE Professor de Filosofia Política, Link Campus University, Roma. Conselheiro científico do Lime. Presentes e moderados Fabrizio MarontaEditor e Chefe de Relações Internacionais da LIMEs. Aqui Link para agendar uma reunião.

Este evento foi atualizado com novas informações em 18 de novembro de 2021 às 14h.

