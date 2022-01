5 exercícios que você pode fazer em qualquer lugar que são muito simples

A combinação de dieta e exercício é a chave para manter um corpo saudável. Aqui estão 5 exercícios para todos.

2022 está apenas começando e entre a boa vontade necessária para viver no topo está definitivamente a ideia de se manter em forma e saudável. uma erro geral O que muitos cometem está no desejo Perder peso sem se exercitar diariamente. Na verdade, este último é essencial não só para modelar as formas do nosso corpo, mas também para nos manter fortes e saudáveis. Vamos ver juntos 5 exercícios para todos, que você pode executar em qualquer ambiente em que estiver.

Leia também -> Vitamina D: efeitos colaterais no humor, aqui está o estudo

5 exercícios rápidos e fáceis

Em primeiro lugar, não podemos deixar de mencionar curvas: representa um exercício capaz de estimular grande parte dos músculos do corpo, do peito ao bíceps, tríceps, ombros e costas. Além disso, é muito simples e adaptável a qualquer situação: basta colocar-se no chão, pés juntos e braços alinhados com os ombros (Tente relaxar o pescoço para evitar lesões). Nesse ponto, levante-se, usando principalmente os braços e o peito, contraindo os músculos abdominais e as nádegas. Repita o movimento 4/6 vezes por cerca de 3 correntes (Ajuste de acordo com suas capacidades).

Novamente para fortalecer o abdômen, costas e ombros, vamos falar sobre plano. Este exercício requer apenas movimento Estimulação do músculo permanecendo na mesma posição por cerca de 30 polegadas no mínimo. Coloque-se de bruços, mantendo o corpo elevado: os braços estão em um ângulo de 90 graus e o corpo é paralelo (cuidado para não afundar os ombros, manter as costas retas e as omoplatas bem abertas).

O terceiro exercício sobre o qual falaremos hoje é arrotar. Este último é treino dinâmico O que, além de apertar seus músculos, permitirá que você faça isso Queimar gordura e fazer alguns o coração. O movimento será repetido cerca de 10 vezes, por 3 séries. Esta referência é puramente uma referência e será modificada de acordo com suas habilidades.

Leia também -> Dieta: 3 minutos por dia ajuda a manter a forma oriental

neste ponto, Estamos falando de um exercício específico para as pernas e nádegas. Em primeiro lugar, exercite-se deve ter Para algumas nádegas de mármore é Agachamento. Simplesmente abra as pernas, cuidando para manter uma posição perfeitamente simétrica, e depois desça soltando a pelve, contraindo claramente o músculo específico. Lembre-se de empurrar os joelhos para fora e para fora Não ultrapasse a ponta do pé.

Finalmente, para encerrar o exercício, um excelente exercício ébancos. O princípio é quase o mesmo do agachamento: trazer uma perna para frente, manter a posição a 90 graus, ficar de pé Cuidado para não cruzar a ponta do pé com o joelho. Mantenha as costas retas e acima de tudo o equilíbrio.