Vídeo / Corrida Teramans Mais de 50 na primeira dose: Pedidos dobrados

No centro de vacinação do parque científico dos cerca de 1.700 por dia há um grande número de pessoas da faixa etária para a qual a vacina é obrigatória

Teramo – As primeiras doses dobraram devido à demanda popular, tanto que a disponibilidade de vacinas foi ampliada: É o efeito obrigatório da vacina (até a terceira dose) para os maiores de cinqüenta anos a quem o governo deu tempo até o dia 31 deste mês Siga a regra, pois as verificações e multas terão início a partir de 1º de fevereiro. Foi o que aconteceu nas últimas horas no centro de vacinação do parque científico de Qamrana.

Isso foi confirmado pelo chefe do centro de vacinação, Dr. Demetrius Kalyakudas: “Houve um aumento de 100%, e estamos felizes em ver pessoas com 70, 80 anos ou mais que solicitaram a vacinação”

O número de doses tomadas por dia é sempre alto, mas longe dos registros do final do mês: “No entanto, nos alimentamos muito, com uma média de 1500-1700 vacinas por dia – continuou Kaliakoudas -. locais de reserva, o que é essencial: A chamada é para marcar e respeitar o horário e talvez até trazer o formulário preenchido. Assim, a sequência de vacinação dura pouco e evitamos ajuntamentos que não estão a correr bem neste período de ressurgimento e pico de infecção.”

Ouça a entrevista na reportagem transmitida no R115 Tg