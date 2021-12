Campanha Regional de Vacinação Infantil do Patrocinador da Infância: “Ouvindo a Ciência”

Um dia festivo foi realizado em barracas do Catar para marcar a abertura da campanha de vacinação voltada para crianças de 5 a 11 anos. Elfos, palhaços e Papai Noel os aguardam com presentes e alegria. Um grupo de voluntários, entre eles a presidente da Viveredonna, Carmen Paradiso, selecionou enfermeiras e pediatras que, graças a uma organização impecável, contribuíram para tornar o momento da vacinação menos traumático ”. Foi o que confirmou a Garantidora Regional da Infância e Adolescência. Vincenzo Giuliano Quem acrescentou: “Devemos ouvir a ciência, porque se ela nos mostra esse caminho não temos autoridade nem qualificação para contestá-la. A Sociedade Italiana de Pediatria (Sip) fez bem em responder a dez das perguntas mais comuns que os pais peça vacinação antiviral nesta faixa etária entre 5 e 11 anos. ”

A proximidade, expressa pelo fiador, tanto para as crianças como para as suas famílias porque “num momento como este – explicou Giuliano – as famílias devem sentir-se apoiadas pelas instituições. A única forma de ultrapassar esta epidemia é adoptar todas as ferramentas que a ciência nos dá. ” “Espero – concluiu o avalista – que no segundo dia de vacinação dos jovens, marcada para 2 de janeiro, haja um comparecimento maior para dar a todos uma chance de voltar à vida normal o mais rápido possível”.

Ontem, 20 de Dezembro, 4,319 vacinações foram administradas com 443,213 residentes de Lausanne que receberam a primeira dose da vacina (80,1 por cento) e 410.709 dos que também recebeu a segunda dose (74,2 por cento) e 125.629 (22,7 por cento) dos pacientes quem recebeu a primeira dose da vacina. Terceira dose para um total de 979.551 de 553.254 residentes (dados do portal italiano Poste).

Um total de 38 pessoas foram hospitalizadas (17 no Hospital San Carlo em Potenza e 21 no Hospital Madonna delle Grazie em Matera). Não há pacientes atualmente em unidades de terapia intensiva.

Também ontem, 1.988 swabs moleculares foram processados ​​para procurar infecção de Covid-19, dos quais 169 (dos 163 swabs relacionados a residentes de Basilicata) foram positivos. No mesmo dia, foram registrados 57 casos de recuperação.

Boletim informativo diário com dados resumidos

Pode interessar a você