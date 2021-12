Bassetti: “A alternativa Omicron é mais contagiosa, mas menos perigosa”

Digamos no alfabeto grego: o delta é muito perigoso, o omicron é muito mais infeccioso, mas seus sintomas são muito menos graves. Mais importante ainda, a terceira dose, o “reforço” cobre esta dose também. Mas Matteo Bassetti, chefe do departamento regional de doenças infecciosas da Ligúria e diretor da clínica de doenças infecciosas do Hospital San Martino Comprehensive em Gênova, o maior da Europa, também diz que ouve tudo literalmente.

Sugestão de Bassetti

Ele apresenta uma proposta ao Comitê Técnico Científico, durante a habitual reunião semanal para avaliar o andamento da epidemia organizada por Giovanni Totti na Câmara de Transparência da Região da Ligúria: “Três quartos das pessoas hospitalizadas em hospitais como San Martino não apresentam sintomas de Covid, mas apenas testam positivo para Sars-Cov-2 e têm outros problemas.”. O fardo do cuidado não é o mesmo. Obviamente, o peso é completamente diferente. Existem aqueles que tiveram fratura de fêmur, aqueles com doenças renais e aqueles com doenças cardíacas. Ter pacientes cobiçosos em terapia intensiva ou com doenças infecciosas é uma coisa, outra coisa é vacinar um paciente com infecção do trato urinário e com swab positivo na mesma enfermaria. Espero que o CTS reconheça essa necessidade. “

Dados e status atual

Em suma, Bassetti deixa claro nas palavras de quem está no pavilhão que a legislação atual sobre a classificação das áreas “coloridas” é, no mínimo, daltônica, justamente porque se baseia em um quadro clínico e vacinal da Itália que não o é mais. . O director da Clínica de Doenças Infecciosas de San Martino explica que “mesmo para gravidade moderada, os mais graves e únicos que recorrem à ventilação não invasiva são os que não foram vacinados. Por outro lado, nos vacinados, já não veja a doença que vimos há dois anos, que também foi vista na segunda e na terceira ondas. “

Covid ‘mais curto’

Mas acima de tudo, Covid está ficando mais curto, e é claro que para quem fez a vacina: “Em pessoas vacinadas, a duração dos sintomas é muito menor do que em pessoas não vacinadas, e também a duração de um esfregaço positivo, que é menor . ” Pasetti dá grande ênfase aos anticorpos monoclonais, que claramente veem a Ligúria primeiro na Itália para uso em comparação com a população, e imediatamente começou a estudar a disponibilidade de organismos monoclonais que também agem contra a variante omicron. Ele reforça os dados científicos que seus companheiros virologistas de todo o mundo acabam de lhe enviar, com os quais está em contato direto e constante para trocar números e dados sobre infecções e possibilidades de tratamento: “Nesse sentido, posso confirmar o que os dados mostram da África do Sul e da Inglaterra: ou seja, a variante omicron é mais contagiosa, mas menos grave e coberta pela vacinação de três doses. Espero que isso seja um incentivo adicional na terceira dose. “

Amizade com Totti

Junto com Matteo Bassetti, Giovanni Totti, de quem se tornaram verdadeiros amigos, também porque o Presidente da Ligúria optou por confiar nele e na ciência e por isso sempre o apoiou, ao contrário do resto da política, mesmo de centro-direita, pronto para glorificar a ele quando considerava Bussetti um “abridor” para ser baixado mais tarde Quando se tornasse “especialista em vacinação” e “executor de punições”, sem ver que em ambos os casos deduzia com base em números e em observações científicas.

A situação na Ligúria

Assim como Totti, que acaba de passar por um tour pelos hospitais da capital da Ligúria, onde também é consultor de saúde, esclarece: “Embora a situação tenha voltado a ser pesada, não pode ser nem remotamente comparada ao que presenciamos em outros períodos : “O emprego de terapia intensiva está estável Significativamente, o aumento no número de pacientes ainda é um multiplicador muito menor em proporção à propagação da infecção em comparação com as ondas anteriores.”

Mas os dados mais importantes para o governador da Ligúria são aqueles da análise do registro de infecção, que mudou radicalmente: “No que diz respeito à incidência nas diferentes faixas etárias, o motorista representa crianças de 6 a 12 anos, seguido por um alto percentual também como em adolescentes com aumento da circulação sanguínea. Ocorre em todas as faixas etárias.

As palavras foram traduzidas em números das enfermarias por Angelo Gratarola, responsável pelo Serviço de Emergência Regional Interempresarial, a rede de primeiros socorros da região da Ligúria, particularmente vulnerável à província de Impéria, cujo maior número se deve principalmente à proximidade com a França e o consequente presença de trabalhadores fronteiriços, tanto que muitos municípios encerraram precocemente as suas escolas.

cuidados intensivos estáveis

Gratarola, que tem o quadro completo da hospitalização, explica: “Há semanas a terapia intensiva está em um nível bastante estável. Um fato que interpreto como positivo, porque provavelmente estamos vendo uma doença completamente diferente do ano passado. Por exemplo, os grandes tanques de tratamento Semi-intensivo, onde tínhamos centenas de pacientes ventilados com capacetes ou outras formas de suporte respiratório, já é quase uma coisa do passado, e muito menos. Nesse sentido, a vacinação possibilitou mudar a cara dos esta doença e não sobrecarregar a terapia intensiva de forma crítica, permitindo o manejo de Uma parcela significativa dos pacientes encontra-se em média intensidade. ”

E é claro que tudo isso está intimamente relacionado à vacina: “Claro, para garantir esse tipo de tendência, é preciso ter um compromisso contínuo e intenso com a campanha de vacinação da terceira dose e também de quem ainda não tomou a vacina . Lembro-me que na terapia intensiva, 70-80 por cento dos casos graves são pessoas que não foram vacinadas antes e, portanto, sofrem mais com o desenvolvimento agudo da doença. ”

Os dados a serem separados

O chefe do pronto-socorro explica ainda que o fato de haver mais algumas vacinas na UTI do que nas últimas semanas se baseia apenas em um erro sistemático na contagem, já que a presença de Covid é calculada antes da doença real que levou à UTI. Paciente: Pessoas que foram vacinadas na UTI geralmente têm outros problemas além da Covid. Ainda é o núcleo do vírus, mas A proporção de pacientes criticamente enfermos hospitalizados com outras doenças que não têm alterações pulmonares, mas são positivos está aumentando Eles são contabilizados para admissões na UTI relacionadas à Covid. Esse grupo deve ser separado, porque esses pacientes não são uma expressão da carga que os pacientes da Covid têm sobre os hospitais: eles serão hospitalizados de qualquer maneira porque têm outras doenças ”.

E o ponto é tudo aqui: para muitas pessoas, a vacina já está transformando Covid em uma gripe sazonal e ainda haverá vacinações em massa para comorbidades.

Os outros são todos, ou quase todos, não fax.