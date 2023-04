BROLETTO – Festival “A Bandeira Sob a Cúpula”, II. Liberar

O festival “Science Under the Dome” está de volta a Novara, em sua segunda edição que acontecerá de 18 a 20 de abril de 2023 no complexo Broletto (sala Arengo, sala de aula e varanda do pátio). O festival vai abarcar diferentes temáticas de forma a envolver os cidadãos e sobretudo os jovens estudantes, envolvendo-os o mais possível nas discussões e experiências.





Através das palavras de L. Bracci Laudero entenderemos como desenvolver um maior conhecimento crítico da informação que adquirimos todos os dias sem validá-la. Considerando que, com M. Saccoletto, vamos lidar com a resolução de problemas com a teoria da probabilidade, em particular o desejo de prever os resultados e a dinâmica do jogo. Com R. Psaro, observaremos como os metais e elementos da tabela periódica sempre tiveram um papel importante na vida humana.





Além disso, será possível participar da conversa entre J. Angelino e Dr. Da mesma forma, as palavras de M. Aceto nos levarão a descobrir a estreita relação entre a química, a arte e a arqueologia, embarcando ainda numa viagem de compreensão e remodelação das imagens mentais na arquitetura com A. Giachetta.





Na tarde de terça-feira será possível participar num aperitivo científico, no COVO Speakeasy, com o convidado G. Chinnici que nos falará sobre a energia das estrelas e a origem dos elementos através da física nuclear.

Haverá também laboratórios educativos criados pela UPO onde haverá a oportunidade de descobrir e experimentar diferentes conceitos sobre cores, densidades, estados da matéria e proteínas; Haverá também duas pistas, química e sustentável, e uma sala de fuga de física de mídia destinada a combinar diversão e aprendizado. Terça-feira, 18 de abril 09:00 – 12:00 Jogos coloridos e trilha de química (laboratórios científicos); Descoberta aberta… de Física em Medicina (sala de fuga) Patrocínio UPO 09:00 – 10:00 Poluição: Artista e Cientista Falam sobre Caos, Entropia e Reorganização Seminário de Sobrevivência de José Angelino (artista) e Davide Peddis (UNIGE) 10:30 – 11:30 Simpósio Proteção da Saúde com Conhecimento por Luisa Bracci Laudiero (CNR) quarta-feira, 19 de abril 09:00 – 12:00 Jogos de Proteína e Densidade (laboratórios de ciências); Abra o Discover… para Física Na medicina (sala de fuga) Cuidados UPO 09:00 – 10:00 Simpósio de Química a Serviço da Arte e Arqueologia por Maurizio Acetto (UPO) 10:30 – 11:30 Seminário de Arquitetura e Imaginário por Andrea Giacchetta (UNIGE)



quinta-feira, 20 de abril 09:00 – 12:00 Jogos Transformadores e Trilha da Sustentabilidade (Laboratórios de Ciências); Abra um arquivo Descubra … Física em Medicina (sala de fuga) UPO care 09:00 – 10:00 O Nascimento da Possibilidade na Resolução de Problemas Marta Seminário saco de dormir (United) 10:30 – 11:30 Tabela Periódica dos Elementos Químicos: Como os Metais Foram Marcados e Ainda Marcados Até hoje Simpósio de Civilização Humana por Reinaldo Psarro (CNR)