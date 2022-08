A história dessas pegadas humanas remonta a 12.000 anos

Talvez o que agora era uma planície estéril e empoeirada fosse um oásis que serviu de terreno fértil para os primeiros colonos americanos. descoberta. Imediatamente, os arqueólogos também encontraram vestígios de uma lareira aberta com cerca de 12.300 anos, ossos de pássaros queimados e ferramentas feitas de carvão e pedra: todos são sinais inconfundíveis da presença humana.

Mas a descoberta mais importante diz respeito a (pequenas) pegadas humanas encontradas impressas no solo. Do exame das pegadas concluiu-se que as pegadas são de adultos acompanhados por crianças com idades compreendidas entre os 5 e os 12 anos. Estas são as pessoas que provavelmente andaram em águas rasas, onde a areia encheu as pegadas à medida que foram impressas, como ao caminhar na praia. No entanto, deve haver uma camada de lama sob a areia que manteve as pegadas intactas após o enchimento. datas. Como e quando essas pessoas chegaram pela primeira vez na América? O ponto está em discussão. Durante muito tempo, assumiu-se que os primeiros habitantes das Américas eram um grupo conhecido como Pessoas (ou cultura) Clovis que se estabeleceram no continente cerca de 15.000-13.000 anos atrás

Daron Duke, do Anthropological Research Group of the Far West, mostra pegadas de visitantes desenterradas em um sítio arqueológico no Utah Test and Training Range em julho de 2022.

© foto da Força Aérea dos EUA / R. Niall Bradshaw

Descobertas recentes adiaram essa data, deslocando a chegada dos primeiros habitantes para um intervalo de tempo de 25.000 a 37.000 anos. Alguns estudos específicos sobre as pessoas que habitavam a área indicam que as pegadas podem ter mais de 12.000 anos. nada de novo? A descoberta, em geral, não perturba o nosso conhecimento sobre os primeiros habitantes da América, mas são, no entanto, excepcionais pela sua idade e localização. Outras pegadas humanas do Pleistoceno nos Estados Unidos foram recentemente descobertas no Parque Nacional White Sands, Novo México e datadas de 21/23.000 anos atrás.

