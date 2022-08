Os benefícios dos flavonóides em nossos corpos

Os nutricionistas sempre recomendam comer um pedaço de chocolate amargo, pois está relacionado ao teor de flavonoides: quais os benefícios que eles trazem para o nosso corpo?

Os flavonoides do chocolate são importantes para nossa saúde e trazem grandes benefícios ao nosso organismo. É claro que o chocolate amargo é consumido em doses moderadas, Protege o corpo e a menteÉ um alimento essencial capaz de baixar a pressão arterial e combater a aterosclerose. De acordo com algumas pesquisas, este alimento tem as mesmas capacidades de alguns medicamentos anti-hipertensivos.

A Universidade de Surrey, em Guilford, Inglaterra, publicou um interessante artigo na revista Fronteiras da Nutrição. Pesquisadores britânicos mostraram em seu estudo a importância do consumo de cacau Tratamento da pressão alta. Esta pesquisa pode abrir novos caminhos no tratamento da pressão alta.

Porque o chocolate amargo ajuda a combater a pressão alta

O chocolate, o cacau em geral, é capaz de neutralizar a pressão alta graças ao conteúdo de flavonoides. Flavanóis são substâncias naturais pertencentes à família dos flavonóides e são encontrados em alimentos vegetais capacidade antioxidanteEntão eles trabalham reparando os danos celulares. Eles são importantes para prevenir câncer, doenças cardiovasculares e doenças degenerativas.

Esses medicamentos são capazes de reduzir a pressão arterial e neutralizar a aterosclerose. No entanto, como a equipe de pesquisa relatou, ainda é muito cedo para incluir o cacau em tratamentos para pressão alta. Os resultados in vitro são certamente animadores, mas ainda há tempo para aplicações médicas concretas. Mas como isso aconteceu? Estudando o comportamento de alguns pacientes saudáveis.

Eles foram convidados a comer uma certa quantidade de chocolate amargo por dia. Após um período de observação, os médicos notaram queda na pressão arterial e rigidez em pacientes hipertensos. Enquanto não foram encontradas alterações para pacientes com pressão arterial normal. O efeito positivo dos flavonoides em nosso sistema cardiovascular é inquestionável.

Este material só funciona em alta pressão, o que é bom. Os flavanóis são encontrados em altas concentrações no cacau, no chá ou na uva, e certamente trazem muitos benefícios para o nosso organismo. É importante levá-los através dos alimentos, evitando-os doenças degenerativas Protegendo a pele dos danos causados ​​pelo sol. Finalmente, consumir cacau também ajuda a estimular o cérebro e protegê-lo do envelhecimento e do estresse.