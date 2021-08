Mesmo quando o verão acaba, nem toda a natureza é habitada. Na verdade, existem algumas plantas que são adequadas para o cultivo no final do calor porque nascem no meio do inverno. Um deles é açafrão. Essa especiaria é, inexplicavelmente, menos cultivada na Itália. As regiões onde ainda existe um cultivo significativo são Abruzzo, Sardenha, Umbria e Toscana. No entanto, cada um de nós pode sobreviver cultivando o açafrão em casa, sem esforços desumanos.

Os benefícios são grandes. Além de ser tão valioso, o açafrão também tem efeitos benéficos benéficos em nossos corpos. Para a saúde do ferro durante o inverno, cultivamos esta especiaria na varanda ou no jardim. Veremos florescer em dezembro, quando poderemos aproveitar ao máximo todas as suas propriedades benéficas.

Como e onde o açafrão cresce?

Podemos cultivar açafrão enterrando os bulbos no jardim ou em vasos. É uma planta que necessita de alguns cuidados, que a seguir listaremos.

Para o plantio na horta, reservamos uma flor pequena para os bulbos. Os bulbos devem ser plantados a pelo menos 5 cm um do outro e 20 cm de profundidade. É importante que o solo em que plantamos não seja argiloso. Se organizarmos as lâmpadas em várias fileiras, seria bom afastá-las uma da outra em pelo menos meio metro (se o espaço permitir).

Para o plantio em vasos, embora o espaço seja menor, procuramos sempre manter uma distância de 5 centímetros entre um bulbo e outro. Quanto à profundidade, também podemos ir até dez centímetros. Uma coisa a evitar absolutamente é água parada no pires, então vamos nos dar ao trabalho de esvaziá-lo todos os dias. De qualquer forma, o açafrão precisa de pouca água, mas de muita luz. As melhores épocas são no final de agosto ou início de setembro para o plantio. Seguindo essas dicas, poderemos coletá-las em dezembro.

O açafrão desempenha uma poderosa atividade biológica em nosso corpo. Talvez não seja coincidência que eles floresçam exatamente no momento em que nossas defesas imunológicas estão mais deficientes. Em primeiro lugar, é Excelente sistema digestivo naturalO que estimula o suco gástrico.

O açafrão também é usado na medicina oriental como tratamento para febre, bronquite, dor de garganta e dor de cabeça. É também um remédio homeopático amplamente utilizado, especialmente para epistaxe e dismenorreia. Pode ser consumido como tempero para massas e risotos, mas também como chá de ervas.

No entanto, especialmente se consumido em grandes quantidades, o açafrão tem contra-indicações e pode interferir na ingestão de alguns medicamentos. Portanto, é recomendável consultar o seu médico, que poderá nos indicar se e quanto consumir.

