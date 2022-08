Covid: 45.621 infetados, 171 mortes 17,8% – cuidados de saúde

Foram registradas 45.621 novas infecções pelo vírus Covid nas últimas 24 horas, segundo dados do Ministério da Saúde. Ontem, o número de infectados era de 64.861. O número de mortos foi de 171, abaixo dos 190 de ontem.

A taxa ficou em 17,8% em relação a ontem, quando estava em 18,3%. Foram realizados 255.797 esfregaços, incluindo antígeno e molecular. Por outro lado, 396 pacientes foram internados em terapia intensiva, um aumento de 10 casos em relação a ontem, enquanto o número de internações diárias chegou a 47 pacientes. Quanto ao número de pacientes internados nas enfermarias regulares, foi de 10.006 pacientes, contra menos de 239 pacientes ontem.

enquanto O número de casos semanais de Covid-19 em todo o mundo diminuiu 9% de 25 a 31 de julho de 2022 em comparação com a semana anterior, com mais de 6,5 milhões de novos casos notificados. Por outro lado, as mortes têm se mantido estáveis, mais de 14.000. Descubra Boletim Semanal da OMS (OMS), que destaca como mais de 574 milhões de casos e mais de 6,3 milhões de mortes foram confirmados em 31 de julho. Enquanto a prevalência de Omicron 5 continua a crescer.