Polícia Estadual no evento “Esperienza InSegna” em Palermo Scienza

Também neste ano, a Polícia Estadual participou com entusiasmo do “Esperienza InSegna”, evento midiático organizado pela Associação Palermo Scienza. Durante este evento, a Polícia Científica e a 4ª Secção de Aviação tiveram a oportunidade de expor parte dos seus equipamentos e demonstrar as suas tarefas e competências especializadas a muitos dos participantes.

Os agentes da polícia científica apresentaram ao público as ferramentas e técnicas utilizadas nas investigações científicas, explicando detalhadamente o papel essencial que desempenham nas investigações criminais. Graças às demonstrações e explicações práticas fornecidas por especialistas, os visitantes puderam compreender melhor o trabalho realizado pela polícia científica para garantir a aplicação da lei e a segurança da comunidade.

Além disso, o 4º Departamento de Aviação apresentou uma seleção de seus equipamentos e explicou as atividades desenvolvidas na Aviação Policial Estadual. De drones a equipamentos de vigilância aérea, representantes da 4ª Divisão de Aviação mostraram ao público as tecnologias de ponta utilizadas para monitorar a área e garantir a segurança pública.

O evento “Esperienza InSegna” proporcionou uma importante oportunidade de encontro e diálogo entre a Polícia do Estado e os cidadãos, permitindo sensibilizar a opinião pública para a importância do trabalho realizado pela polícia para o bem público. A participação ativa da Polícia do Estado neste evento demonstra o compromisso da Fundação em aumentar a transparência, a cooperação e a confiança mútua com os cidadãos.

A Polícia do Estado continua ao serviço da sociedade, garantindo a segurança e contribuindo para a manutenção da ordem pública, e está empenhada em promover constantemente uma cultura de legalidade e de cidadania activa.