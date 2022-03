Psicopatia não é um transtorno mental: a ciência diz

Por muito tempo acreditou-se que os tipos Traços de personalidade antissocial Associado à psicopatia foi associado a transtornos mentais. No entanto, um novo estudo questiona essa afirmação. A nova pesquisa deixa aberta a possibilidade de que o que agora é considerado Dano Pode ter sido uma vez promovido pela seleção natural.

A evolução deu aos pacientes psiquiátricos uma vantagem

De acordo com várias investigações,A evolução pode beneficiar pessoas anti-sociais e pessoas com traços psicopáticos. Esses traços alternativos possuídos por indivíduos com psicopatia podem dar-lhes uma vantagem em um mundo de intensa competição por recursos.

Para confirmar essas alegações, uma equipe de pesquisadores canadenses partiu para explorar essas possibilidades. Em um estudo publicado no ano passado na revista, Psicologia evolucionáriaos pesquisadores afirmaram que a psicopatia não possui as características que devem ser consideradas distúrbio mental. Especialistas dizem que isso tem que ser mais de um trabalho funcionando como pretendido.

Esta conclusão é baseada em pesquisas atuais que validam Conecta a psicopatia e a vitalidade das pessoas. No entanto, esta ligação tem sido frequentemente questionada. Historicamente, a ciência acredita que existe uma conexão entre ser canhoto e uma personalidade “canhota”. Os primeiros modelos de doença mental viam os aspectos laterais como um sinal de degeneração do indivíduo.

agora mesmo A ciência não considera mais os canhotos criminosos psicopatas. No entanto, a questão de aspectos relacionados a outras características fisiológicas e psicológicas continua sendo um tópico popular de pesquisa.

Por que investigar o lado

Os pesquisadores acreditam que a compreensão lado Será necessário voltar aos fatores determinantes como a educação. As influências culturais determinarão o quanto uma pessoa prefere um lado sobre o outro, permitindo-lhes assimilar em sociedades destras. Da mesma forma, os genes também desempenham um papel em aspectos. Os pesquisadores acreditam que existe uma impressionante variedade de fatores ambientais, como Estresse, Aleitamento materno ou exposição a contaminação no útero. Todos os fatores que podem empurrar a herança genética dos humanos em uma direção ou outra.

Portanto, tudo isso deixa aberta a possibilidade de que qualquer gene funcional possa fazê-lo na forma que a evolução escolheu. que daria aos indivíduos uma herança que serviria comoUma estratégia de história de vida alternativa“.

Ainda há muitos estudos a serem feitos

Livros inteiros escritos em A relação entre brutalidade e psicopatia. Mas todos concordam que a psicopatia não se encaixa nos padrões das doenças. Antes do transtorno mental, a psicopatia era uma estratégia alternativa de sobrevivência.

Mas os autores deste estudo esperam que sim Mais pesquisas sobre este tema Forneça mais respostas. Saber mais sobre como os comportamentos psicopatas usam para alterar e destruir o bem-estar de muitas pessoas irá ajudá-los e, assim, beneficiar a todos.