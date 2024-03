Arte e (') Ciência no Castelo – Universidade de Catânia

Sexta-feira, 15 e sábado, 16 de marçoem Acicastello, o evento acontece Arte e ciênciaorganizado pela Associação Italiana de Medições Arqueológicas (AIAr), que entre os seus objetivos é divulgar as aplicações de metodologias científicas ao património cultural.

A comissão organizadora local é composta por professores da Universidade de Catânia e membros da AIAr, cujas atividades educativas e de investigação giram em torno de aplicações de metodologias científicas ao património cultural.

Um grupo de jovens pesquisadores participa da exposição para criar demonstrações interativas e oficinas nas salas de exposição Castelo normando Durante o evento.

Sábado 16 de marçona Câmara Municipal, após apresentação do prefeito de Esccastillo, Carmelo Scandora Delegado de pesquisa da Universidade de Catania Exceto BaglioOs membros da comissão organizadora ilustrarão atividades de pesquisa que têm o castelo normando como protagonista.

Esta iniciativa não tem fins lucrativos e visa valorizar a imagem, o prestígio, a cultura e a história do município de Accicastello e do Castelo Normando, bem como promover a sensibilização do AIAr entre não especialistas e divulgar as atividades de investigação realizadas no âmbito do Patrimônio Cultural da Universidade de Catânia.

Os visitantes do castelo poderão participar na iniciativa sem qualquer acréscimo ao bilhete de entrada.

(15 de março de 2024)

