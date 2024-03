Uau, um médico do pronto-socorro vai até a casa de uma paciente de 15 anos que acabou de sair para passar a noite e salva sua vida. “Eu não estava calmo”

“Não pretendo dar entrevistas sobre um assunto que é normal para mimDe qualquer forma, obrigado pela ideia.” Firme e gentil, Francesco Pernetti, o Evangelistaum cirurgião de Fermona zona de Marche, reformado (agora a trabalhar numa cooperativa de apoio às urgências), deixa por isso mesmo, menosprezando o que, infelizmente, não é “normal”: não é preciso lidar todos os dias com um médico, Ela foi examinada e removida Paciente de 15 anos Ao chegar ao pronto-socorro com febre alta e dormência nas extremidades, ela decidiu ir visitá-la em casaE volte do trabalho assim que terminar o turno da noite. Não é pacífico: Ele duvida que seja sério A menina merece ser internada no departamento de neurologia. Ele estava certo. Na sala de emergência do Hospital Morey, que estava lotada como todos os centros de emergência, não havia como verificar completamente o estado da menina. Julia não teve uma simples febre; Inflamação espinhal grave. Correndo o risco de perder o uso das pernas.

“Ele apareceu em casa, Suspeitou-se de inflamação que, se negligenciada, pode ter consequências inesperadas. Ele pediu desculpas pela intrusão, mas recomendou que a menina fosse devolvida ao hospital e encaminhada ao departamento de neurologia. O tratamento hospitalar salvou sua vida.” Para contar a história, que ela relatou O resto do barroOs pais da menina são Catiosia Gasparoni e Marco Morschini. “Ficamos apavorados, a febre estava subindo e a Júlia disse que não era a febre de sempre, e ela se sentiu estranha, e não conseguia mexer as pernas – como dizem -. Saímos do pronto-socorro às três horas e às oito horas já estávamos prontos para levá-la para Ancona. Quando a campainha tocou e encontramos o Dr. Pernetti Evangelista na nossa frente, não pudemos acreditar. Diz que não fez nada de estranho, e a verdade é que já não estamos habituados a ter profissionais a acompanhar as pessoas desta forma. Saber que o médico não estava tranquilo, que não poderia voltar para casa sem encontrar um caminho, é algo que nos reconcilia com o mundo e nos faz compreender que podemos realmente esperar a solidariedade e a preocupação com os outros. READ “Com uma alimentação pobre, ficamos mais doentes. Cuidando de crianças » La Nuova Sardenha

Hoje, depois de 10 dias daquela febre forte, Júlia está bem.

Após a intervenção do médico, o serviço chefiado pelo neurologista Patrizio Cardinale encontrou imediatamente um leito para a menina, identificou o problema como uma inflamação da medula espinhal e iniciou um tratamento capaz de fazê-la ficar de pé. «Nunca nos sentimos sozinhos, mesmo nos momentos mais difíceis e aterrorizantes de nossas vidas – dizem os pais de Julia -. Hoje, quando finalmente saímos desta situação, devemos agradecer a todos: trataram-nos como médicos, mas sobretudo como pessoas, com o coração, com a sua humanidade”.

A história se espalhou instantaneamente pela web, gerando uma torrente de curtidas e centenas de comentários. “Adeus, ainda existem pessoas com a elevada profundidade moral e o grande sentido de dever que a sua profissão exige”, escreve Clara Romani. “Existem pessoas boas, médicos cuidadosos e atenciosos e bons profissionais. A demonização nem sempre é boa. Isso apenas cria uma sensação de desamparo e falta de confiança. Ótima história!”, ecoa Sonny Ferita.

