Respostas Científicas – Currier

Meio ambiente, saúde, secas e inundações. Prioridades que devem ser mantidas. sempre. Felizmente, alguém está pensando nisso antes de nós. Estude e experimente novas soluções. Eles são estudiosos. Na sexta-feira, dia 7 deste mês, no Teatro Trienal, por ocasião do festival Planeta 2030A ciência conversou com Sergio Harari, professor de medicina interna da Universidade de Milão e autor de editorial de revista Corriere della Serae Giulio Boccaletti, Diretor Científico do Centro Euro-Mediterrâneo sobre Mudanças Climáticas, entrevistados sobre Meio Ambiente e Novas Fronteiras Climáticas, respectivamente, por Edoardo Vigna e Francesca Gambarini. De imediato surge uma questão sobre a crise climática como a maior pandemia possível do futuro, tal como afirma a Organização Mundial de Saúde: “Isto infelizmente é verdade: “As mudanças climáticas estão mudando a epidemiologia de alguns insetos: como a malária e a dengue, registrados em locais onde antes não existiam”, responde Harari..

Dois cientistas, o pneumologista Sergio Harari e o especialista em recursos ambientais Giulio Boccaletti, sugerem mudar o ritmo das mudanças climáticas: “Cuidar do meio ambiente é um ato cívico. “Vamos manter as disparidades sociais sob controle.”

"As mudanças climáticas provocam momentos graves de depressão, doenças cardiovasculares e respiratórias. Mas, acima de tudo, quero lembrar que a poluição atmosférica e as alterações climáticas são duas faces da mesma moeda: as ações de confronto são comuns; Além de, As duas coisas juntas têm uma ação que pode se combinar e ter um efeito sinérgico negativo, enfim, um efeito mais forte", observa o especialista, que acrescenta: "Pensemos, por exemplo, nas fortes chuvas deste período que podem se combinar com os processos de aquecimento e maturação do pólen: este último, caindo no asfalto por efeito da chuva , criar situações de emergência de asma." "Nos últimos 30 anos, a situação melhorou, mas nos últimos 10 anos, a situação estabilizou, embora sejam necessárias ações corretivas mais corajosas e não haja tempo a perder: é por isso que há não faz sentido adiar a acção europeia." Para proteger o ambiente, por razões económicas: "Infelizmente, em Itália, foi a região da Lombardia que liderou a luta contra as normas fronteiriças europeias; A Lombardia também pediu o adiamento destas medidas contra procedimentos contaminados por dez anos: de 2030 para 2040, o que significa: 330 mil mortes prematuras na Europa e um terço em Itália.».

Disparidades ambientais e sociais Então, o que você faz? “São ações individuais, é preciso um ato de responsabilidade, como pensar no meio de transporte que utilizo para me locomover, no que como e como vou nas férias. Os jovens estão mais interessados ​​nestes aspectos do que os adultos. Depois, há ações que deveriam ser de responsabilidade do governo, mas neste país nunca houve um verdadeiro movimento verde. Outro ponto que Harari abordou é a desigualdade social enfrentada pelas tragédias da poluição: “Temos muitos estudos científicos”. aquele documento como Aumentar os espaços verdes públicos melhora a saúde das pessoas, mas infelizmente há desigualdade social, especialmente nas zonas periféricas». Por fim, Eduardo Vigna, recordando a notícia de que hoje houve um caso de gripe aviária com o vírus transmitido de animais para humanos, questionou-se até que ponto havia necessidade de preocupação: “As alterações climáticas também têm aqui impacto por causa das doenças animais que podem ser transmitido aos humanos. Não esqueçamos que a globalização da saúde, que inclui insetos, animais, vírus e humanos, é uma realidade que deve ser abordada com uma visão mais aberta. E não apenas clinicamente.”

Adeus, antigas estatísticas meteorológicas e climáticas Com Giulio Boccaletti, Diretor Científico do Centro Euro-Mediterrânico para as Alterações Climáticas, um dos maiores especialistas na área da água e da segurança ambiental, falamos sobre clima, desastres ambientais e possíveis respostas. o que está acontecendo? Esta é a primeira pergunta que Francesca Gambarini faz: "Duas coisas: O clima está mudando e se expressa na região através da água e do aquecimento que altera as estatísticas meteorológicas e climáticas; Não temos experiência direta com este fenómeno, por exemplo em Milão, estamos protegidos por um século de investimentos (barragens, canais e outras coisas do género). Mas as alterações climáticas estão a destruir todas estas medidas, uma vez que são calibradas a partir de uma perspectiva centenária, com base em antigas estatísticas meteorológicas e climáticas.