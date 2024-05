Em “Dilemas” os limites da ciência e da inteligência artificial

O dilema proposto por Gianrico Carofiglio é mais importante do que nunca, o Prêmio Nobel Giorgio Baresi e o Padre Paolo Benanti, Presidente da Comissão de Inteligência Artificial para Informação, no domingo, 26 de maio, às 23h15, na Rai 3. A Inteligência Artificial abre portas para infinitas possibilidades. implicações para as comunicações e a automação, mas também levanta uma série de questões éticas e sociais. A ideia de criar sistemas inteligentes que possam interagir e aprender como os humanos leva a questões sobre a responsabilidade humana no uso e desenvolvimento destas tecnologias: privacidade, segurança, igualdade e impacto no trabalho precisam ser profundamente explorados pelos humanos. Embora as descobertas científicas e as aplicações tecnológicas conexas ofereçam amplas perspectivas de progresso, também podem representar uma ameaça ao mesmo tempo. Os riscos são enormes, especialmente quando a investigação científica é utilizada para fins que são inconsistentes com o bem-estar da humanidade ou em detrimento dos direitos humanos, das liberdades fundamentais e da dignidade humana. Há quem diga que o progresso da ciência é inevitável e não pode ser detido. No entanto, é impossível não lembrar o que o próprio Oppenheimer e outro ganhador do Prêmio Nobel de Física, Richard Feynman, apoiaram: o verdadeiro pecado dos físicos que participaram do Projeto Manhattan não foi tanto a criação da bomba, mas o entusiasmo por esta projeto. .

O convidado deste episódio, livreiro independente, é Antonio Chiba, da Libreria 101 de Bari. O final foi confiado aos músicos Paolo Freso e Daniele di Bonaventura, com canções da tradição musical italiana e internacional.

