O câncer de cólon é cada vez mais comum entre jovens americanos

Um número crescente de jovens americanos, com menos de 50 anos, está a ser afectado pelo cancro do cólon, numa tendência muito preocupante. a Novo estudo Destaque vários sinais que estes jovens pacientes encontram pela primeira vez. O estudo incluiu a coleta de dados de 80 estudos diferentes e a pesquisa de 25 milhões de pacientes com menos de 50 anos.

Em quase metade dos casos (45%), o primeiro sinal observado foi sangue nas fezes (fezes com sangue), seguido de cólicas abdominais (40%) e alterações nos hábitos intestinais (27%), segundo uma equipe liderada por Joshua . Demp, estudante de pós-graduação especializado em gastroenterologia na Universidade da Califórnia, em San Diego. No entanto, obter um diagnóstico precoce de câncer de cólon devido a esses sintomas geralmente requer uma longa espera.

“O tempo desde o aparecimento de um sinal ou sintoma até ao diagnóstico de cancro colorrectal precoce era frequentemente de 4 a 6 meses”, escreveu a equipa de Demp.

As taxas de câncer de cólon estão aumentando entre os americanos mais jovens

As taxas de cancro do cólon estão a aumentar entre os americanos mais jovens e aqueles de diversas origens étnicas. Este aumento elevou a doença ao número um em mortes relacionadas com cancro entre homens com menos de 50 anos e à segunda principal causa de morte por cancro entre mulheres com menos de 50 anos. Conforme descrito no relatório da American Cancer Society 2024, essas estatísticas geraram apelos de muitos especialistas para melhorar os protocolos de triagem para pacientes mais jovens.

Dr. Folasad Mai, pesquisador de prevenção do câncer e gastroenterologista da UCLA Health em Los Angeles, expressou preocupação com esses números “alarmantes”. Enquanto servia na Comissão Presidencial sobre Câncer Colorretal em 2021, ele destacou um aumento de 45% nos diagnósticos de câncer colorretal entre indivíduos com menos de 50 anos desde 1995.

Este aumento significativo levou a influente Força-Tarefa de Serviços Preventivos dos EUA a revisar suas diretrizes de rastreio em 2021, recomendando iniciar o rastreio aos 45 anos em vez dos 50 anos.

Neste caso, quais são os métodos de prevenção?

Preste atenção à presença de sangue nas fezes

A maioria dos jovens americanos precisa prestar atenção ao seu estado de saúde e, em particular, quando vêem um sintoma de sangue nas fezes, não devem ignorá-lo em nenhuma circunstância.

Agora, fezes com sangue também podem ser um indicador de problemas digestivos, mas o câncer de cólon também parece ser comum. De acordo com o estudo, “pacientes mais jovens podem apresentar sinais e sintomas persistentes e atrasar a procura de atendimento médico”. “As possíveis razões para estes atrasos incluem o facto de os pacientes acreditarem que são demasiado jovens para se preocuparem com o cancro ou não terem acesso aos cuidados primários ou ao seguro de saúde.”

Mesmo quando consultam um médico, “tanto os pacientes como os médicos podem subestimar a gravidade dos sintomas e não reconhecer os principais sinais de alerta e sinais clínicos que deveriam levantar a suspeita de cancro colorrectal”, disseram os investigadores.

não perca tempo

Diz-se que saúde é riqueza e esta é a principal razão pela qual a saúde deve ser tratada como uma prioridade máxima. Se alguém apresentar algum tipo de sintoma semelhante, deve procurar atendimento médico imediato.

“O atraso na investigação diagnóstica após o aparecimento de sinais ou sintomas é até 40% maior em pessoas mais jovens com câncer colorretal do que em pessoas mais velhas”, disseram os pesquisadores de San Diego.

“Para detectar tumores precocemente, os médicos devem trabalhar com os pacientes para garantir que os sinais e sintomas envolvidos sejam submetidos a uma avaliação diagnóstica para identificar e resolver a causa subjacente”, aconselham Demp e colegas.



