Os italianos são frequentemente considerados pessoas virtuosas, especialmente quando se trata de cozinhar. Isso porque, em muitas pesquisas internacionais e nacionais, quando comparados a outros grupos populacionais, parecemos sempre frugais não só na escolha, mas também no consumo de determinados alimentos. O que muitas vezes se fala, para esses tipos de investigações, são ingredientes que, se ingeridos em grandes quantidades, causariam graves consequências ao nosso organismo. Até algumas crenças sobre alimentação, ao longo do tempo e graças à pesquisa, desmoronaram. Alguns ingredientes que parecem essenciais à saúde muitas vezes são comprovadamente prejudiciais e cheios de contraindicações.

Contra picos glicêmicos e problemas hepáticos, devemos limitar o uso deste ingrediente na cozinha, pois também é prejudicial ao sistema imunológico.

Existem diferentes tipos de açúcares que podem ser incorporados na dieta. Falamos de açúcares simples pensando em açúcar branco ou açúcar de cana. Falamos de complicado quando comemos carboidratosPão, trigo, arroz e cereais. Se o último for gradualmente assimilado pelo corpo, o primeiro entrará diretamente no sangue. Se considerarmos o açúcar branco, por exemplo, Fundação Veronese Ele explica como isso pode ter muitos efeitos indesejáveis ​​quando consumido em grandes quantidades. Muito açúcar pode afetar a sensibilidade à insulina, causando o que é chamado de “açúcar elevado no sangue”. Comer muita glicose favorece a gordura visceral, enquanto muita frutose (encontrada em adoçantes) leva ao acúmulo de gordura no fígado.

Aqui estão quantas colheres de chá você pode consumir diariamente

Açúcar refinado, muitos de nós, realmente o colocamos em todos os lugares. No chá de ervas, no café da manhã, no ginseng ou no chá. Mas muito poucas pessoas estão cientes de todos os efeitos negativos que uma grande dose pode ter no corpo. Isso, de fato, pode enfraquecer o sistema imunológico e também aumentar o colesterol ruim em detrimento do bom. Além disso, pode causar um aumento repentino de adrenalina, hiperatividade, ansiedade, dificuldade de concentração e irritabilidade. Por esse motivo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda reduzir os açúcares para 10-5% da ingestão total de energia. Mas o que isso significa? Você deve consumir no máximo 50-25 gramas por dia, e é melhor não exceder 6 colheres de chá por pessoa.

Aliás, isso já está presente em muitas bebidas. Pense em ginseng naturalmente doce ou chás de ervas. Em alguns casos, podemos até optar por eliminar completamente o açúcar ou usar alternativas menos nocivas, como o mel, por exemplo. Contra picos glicêmicos e problemas hepáticos, é melhor recorrer ao açúcar branco ou de cana apenas em casos absolutamente necessários.

Sugestões de leitura

Essas bebidas podem ser causadas por um corrimento fétido, dor de cabeça, fadiga muscular ou inchaço.