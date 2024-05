Roma, a capital Site institucional

Planetário de Roma, vinte anos de viagem entre estrelas e planetas



Planetário de Roma comemora Vinte anos após a sua inauguração no Museu da Civilização Romana no Euro. O aniversário de Ramzi representa o seu renascimento de uma perspectiva científica e popular.

Em comemoração a este aniversário marcado até hoje, Domingo, 26 de maio, uma série de atividades diferenciadas dirigidas a todos os segmentos do público (A entrada é gratuita mediante reserva prévia na central de atendimento 060608 – ativa diariamente das 9h às 19h – até o preenchimento de todas as vagas disponíveis). para obter informação www.planetarioroma.it

Nestes 20 anos, o planetário fez milhares de pessoas viajarem pelo universo, representando um lugar onde a paixão e a ciência se encontram, onde se descobrem planetas, estrelas e galáxias. É uma emoção avassaladora, única e irrepetível Graças inteiramente às performances ao vivo.

O universo está em uma sala

Localizado em Euro, em parte do edifício Museu da Civilização Romanao planetário de Roma está equipado com uma cúpula Tem 14 metros de diâmetro e exibe imagens em alta resolução Os planetas, estrelas, luzes e sombras do espaço são completamente realistas. Os espetáculos são gerenciados por um software de última geração, Sky Explorer, que permite simular todo o universo virtualmente e em tempo real durante os espetáculos.

Shows ao vivo

Se o cérebro do planetário é a sua tecnologia de ponta, a sua alma é uma equipa entusiasta que inclui um astrónomo, dois astrofísicos e um geólogo.

explica Gabriele Catanzaro, um dos curadores científicos do planetário com vinte anos de experiência: “Temos um banco de dados constantemente atualizado com as últimas descobertas de órgãos e institutos de pesquisa, a partir do qual selecionamos imagens de tempos em tempos para criar todas as configurações possíveis. É como ter um grande chapéu mágico que você pode usar e direcionarAssim como o diretor, os atores, que no nosso caso são corpos celestes, como planetas e estrelas.”

Linguagem única

A combinação de competências deste grupo de trabalho também inclui experiência anterior nos setores de teatro e rádio, que alimentaram a linguagem utilizada nas performances. Hoje esta é precisamente a característica distintiva do Planetário de Roma em comparação com outros planetários encontrados na Itália ou no exterior.

“Tentamos criar nossa própria linguagem – continua Catanzaro – com precisão científica nos conteúdos mas capaz de inflamar uma experiência emocional, através de diferentes elementos, como a música e a narrativa. Não gostamos de subestimar a complexidade de um aspecto. Quando conseguimos interagir com o público a partir do conforto dos seus assentos na sala, podemos comunicar todos os tipos de tópicos, mesmo os mais difíceis.”

As performances baseiam-se na ideia de que não existem campos culturais separados entre ciência, filosofia, astronomia e arte. “Depois de tudo isso – Enfatiza valores – Os estudiosos antigos também eram artistas e filósofos. Cultura é cultura, e não há diferença entre cultura humana e cultura científica“.

É precisamente por esta razão que é a única figura não produzida e embalada que é exposta no Planetário de Roma. Ópera espacialuma viagem interplanetária ao som de “Op.32: The Planets” de Gustav Holst, que se enquadra perfeitamente no cenário romano.

Roma e sua relação com as estrelas

Um dos destaques da programação é o show “De volta às estrelas” Que conta a história da relação de Roma com as estrelas e a ligação da astronomia com o que nos rodeia na Terra. Partimos da capital numa viagem que atravessa o espaço e o tempo, começando pela Roma Antiga e terminando nos sensores espaciais.

Catanzaro conta assim: “Passamos pelo Campo dei Fiori e pela estátua de Giordano Bruno, o primeiro a perguntar-se se existem outros mundos. Relatamos as primeiras observações feitas a partir de Roma e mostramos as ligações entre a abóbada celeste e o Circus Maximus dispostas segundo o conceito de cosmogonia, em que as carruagens concorrentes carregavam as bandeiras do planeta. E mais uma vez recriamos o Panteão em nossa cúpula exibindo nos nichos fotos de obras preservadas nos museus da capital“.

Espetáculo de variedades

A oferta visa atingir os objetivos de todos os visitantes. Por exemplo, “Vertigem interplanetária“É um espetáculo destinado ao público infantil e que incentiva sua participação ativa por meio da história do Dr. Stellarium, personagem que foi se aprimorando ao longo dos anos”.Acolhemos as famílias não com uma lição tradicional, mas com uma viagem emocional“Explica Catanzaro.

Em suma, quem espera uma simples aula ou conferência está a um mundo de distância da experiência que terá no Planetário de Roma, que vai muito mais longe e pretende ativar alavancas emocionais e estimular perguntas e imaginação.

Como gerar ofertas

As ideias podem ser diferentes. Muitas vezes surgem de uma pergunta feita repetidamente pelo público, como aconteceu com a sonda Voyager.

“Trabalhamos juntos para definir a oferta, que depois testamos nós mesmos. Temos que estar entusiasmados para impressionar o público“Explica Catanzaro.

Ofertas ao vivo: Há um enredo, mas o que você ouve e o que você vê é captado na hora pelo narrador.

Planetário do Salão Octogonal ao Museu da Civilização Romana

O planetário nasceu em Roma 1928 no salão octogonal das Termas de Diocleciano. É aqui que está colocado o projetor Zeiss Mark I, inventado em 1923 na Alemanhaque na época era a mais recente inovação tecnológica e hoje o único modelo sobrevivente do género, está exposto na entrada do Planetário Europeu.

O renascimento do Planetário de Roma não só marcou um regresso há muito esperado, como deu impulso a uma época de inovação na comunicação científica, que teve repercussão nacional e internacional. Também foi reconhecido pela prestigiada dedicação do asteroide (66458) Romaplanetáriopela União Astronômica Internacional: O planetário de Roma foi o primeiro do mundo a ter o nome oficialmente atribuído a um asteroide.

PA

