O que muda, como abrir e usar e os benefícios para a saúde

É um tipo de Gaveta padrão” o novo Registro eletrônico de saúde 2.0 (Fse), muito mais avançado que a versão anterior da ESF: Podemos encontrar receitas eletrônicas de medicamentos, consultas e exames, Relatórios Exames de sangue e radiológicos, Cartas de alta hospitalar, Relatórios de pronto-socorroAs vacinações foram realizadas. ainda: As drogas que tomamos, Resultados das intervenções cirurgias realizadas, Doenças e alergias que sofremos.

Dados e documentos digitais que podemos Compartilhe com segurança com os médicos que nos tratam ou irão nos tratarSeja para Evite repetir desnecessariamente os testes que acabou de fazer Você odeia Movendo-se com uma sacola cheia de papéisSeja para Permitir que os profissionais de saúde nos ajudem melhorOnde quer que estejamos, Mesmo longe de casa Ou, em caso de emergência, Na sala de emergência. Na verdade «FSE 2.0» Ainda não contém todos os dados e documentos especificados pelo regulamento (Decreto de 7 de setembro de 2023 e anterior)Mas está em andamento Reforço Em todas as áreas obrigado Fundos do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência (Pnrr). Em todo o caso Deve estar operacional em junho de 2026correndo o risco de perder financiamento. ContinuarEntão, Alimentação automática de dados digitais de saúde em nossos registros e, Até 30 de junhoE É possível opor-se à inclusão de determinados documentos de referência no seu FSE Para serviços prestados pelo Serviço Nacional de Saúde até 18 de maio de 2020.

Campanha “Seguro para a nossa saúde”. «Registro eletrônico de saúde. Certeza da nossa saúde» É uma campanha lançada pelo Ministério da Saúde em coordenação com o Departamento de Transformação Digital da Presidência do Conselho e do Ministério da Economia e em cooperação com as regiões, com o objetivo de… Informar os cidadãos sobre os benefícios Quem é Uma ferramenta que facilita o exercício do nosso direito à saúde Permitir um Melhor ajuda.

Até 30 de junho de 2024 E É possível opor-se à sua inclusão no seu FSE Dos dados relativos aos serviços prestados pelo serviço de saúde até 18 de maio de 2020, através do serviço «FSE- Oposto ao precedente» Disponível eletronicamente no "Sistema Cartão de Saúde". mas, Mesmo sem se oporVocê pode Não deixe isso visível Subordinar Documentos para pessoal de saúde, com cadeado fechado e código vermelho. Devemos lembrar que Cada paciente deve dar seu consentimento para que os médicos consultem seu prontuário Quem irá tratá-lo? como? «Nos sites de algumas regiões, ao acessar sua ESF, aparece um pedido de consentimento – relata Sergio Bellon –. Ou você pode conceder autorização na área "Privacidade" ou no balcão da ASL." Abaixo estão links para registros eletrônicos de saúde regionais.

CSe você ainda não tem o arquivo, como ativá-lo?? Primeiramente, Mesmo aqueles que ignoram a sua existência têm o seu próprio FSE. Como você achou isso? Sergio Bellone, vice-presidente da Associação Italiana de Saúde Digital e Telemedicina (AiSDeT), explica: “Se nunca abrir Seu FSE, para acessá-lo Tudo que você precisa é de uma ferramenta de identificação digitaladmirar Aranha Ou o Cartão de identificação eletrônico (C) ou não Cartão de saúde com chip (TS-CNS) Possível e Entre em contato com o site do seu distrito Na seção designada apropriada, insira suas credenciais ou também Baixe o aplicativo pelo celular».

O que é Vantagens do FSE 2.0? «Proteger todos Informações sobre saúde de forma acessível – Bellon responde -. Por exemplo, se um paciente com acidente vascular cerebral chega ao pronto-socorro Incapaz de falar ou escrever, Acesse seu arquivo Permite que você saibaDe relance, Se você estiver tomando medicamentos anticoagulantes, teve um ataque cardíaco ou sofre de diabetes. Mesmo no arquivo “mais pobre” existem dados Pelo menos uma lista eletrônica especializada de prescrições e medicamentos De 2020 em diante, desde então Cada receita é imaterial – Fornecido em estabelecimentos públicos ou mediante acordo com o serviço de saúde – é Eles são carregados automaticamente em nosso ESF».

O que encontramos no arquivo? "Claro que estou Certificados digitais Covid-19 (Vacinações, esfregaços) – responde o médico -. Para o resto, Depende do que as regiões já incluírama quem foi confiada esta tarefa Faça funcionar carregando os dados num formato fácil de consultar a nível nacional: Então um Um cidadão que se muda para outra área Não "perde" dados do seu FSE, como acontecia até agora, pois as linguagens de TI eram diferentes e não eram fáceis de trocar entre regiões. Algumas das áreas mais virtuosas já disponibilizaram relatórios, cartas de alta hospitalar, relatórios de pronto-socorro, e a possibilidade disso Renovação de isençãopor meio de autocertificação, sem ir a um escritório ASL."

O que adicionar na Caderneta do Paciente "Como médico – responde Bellon – sugiro Abra seu arquivo para entender o que está lá e o que pode ser adicionadoe com base em Use-o Porque é benéfico para a nossa saúde. Por exemplo, eles podem Inserir No "Caderno do paciente"Algumas notas (parâmetros de pressão etc.) e também Carregar documentosK Eletrocardiogramas realizados no passadoAo lado Indicar contatos telefônicos em caso de emergência. Em vez disso, cabe ao médico de família preencher um resumo da ficha de saúde (Resumo do paciente) que contém Resumo da história clínica do paciente No que diz respeito a doenças, tratamentos medicamentosos em curso e alergias. "Até agora a maioria dos médicos não fez isso."

«Resumo do arquivo de saúde», O que é e quem recolhe Quais são as nossas atuais condições de saúde? Sofremos de doenças crônicas como diabetes ou insuficiência cardíaca? Que medicamentos tomamos e por quanto tempo? Temos alergias? Esta e outras informações valiosas sobre a nossa saúde devem ser incluídas em «Resumo do arquivo de saúde", ou o Um documento informático, dentro do FSE 2.0, elaborado e atualizado pelo médico de família ou pediatra garantir Continuidade do cuidado Melhores cuidados, principalmente em situações de emergência ou transporte. De acordo com um estudo recente da Federação dos Médicos de Medicina Interna Hospitalar (FADOI), em 8 em cada 10 casos, nada se sabe sobre a história clínica dos pacientes que chegam ao serviço: os médicos locais, também devido à pesada burocracia, não conseguem atualizam o arquivo em 39,3% dos casos ou raramente fazem isso em 41% dos casos. Até o final de 2025, 85% dos GPs terão que fazê-lo de acordo com a lei.

