Ciência e Esportes, A Ilha em Rimini Spa com Sardenha Reserci

Ilha em Rimini Bem-estar com Sardegna Ricerche. Agência regional De 30 de maio a 2 de junho submeterá Laboratório “Salam – Vida Esportiva e Medicina”.nascido da colaboração com a Universidade de Cagliari e a Secretaria Escolar Regional da Sardenha.

O projeto, ativo há pouco mais de um ano, está se preparando Oferta excepcionalUm dos eventos mais importantes do mundo do fitness em todo o mundo. Nesta ocasião será apresentado um workshop intitulado “Esporte e Patrocínio, Patrocínio é Esporte”. O encontro será uma oportunidade para aprofundar o assunto O papel do desporto e da atividade física como tratamento alternativo e preventivo em algumas áreas específicas Como reabilitação e prevenção da osteoporose e doenças cognitivo-comportamentais. Um evento importante porque em Rimini produtores de equipamentos de atividade física, treinadores, associações comerciais, spas médicos, centros de saúde, técnicos de ciências da reabilitação, mas também especialistas em turismo e design, bem como entusiastas do bem-estar.

o Salam Lab, hospedado no Parque de Ciência e Tecnologia de PulaFoi fundado em 2022 com o objetivo de criar um centro de referência regional, também baseado na utilização de tecnologias da Internet das Coisas, para realizar investigação científica e tecnológica na área do exercício físico e do desporto. Entre os projetos lançados este ano estão também atividades de formação organizadas com escolas secundárias, onde as salas de aula foram transformadas em grupos de aspirantes a investigadores capazes de realizar e analisar testes biométricos e metabólicos, de acordo com os protocolos propostos pelo corpo médico do laboratório, para estar relacionado aos efeitos no desempenho atlético e na saúde.

A cooperação assinada com a Fiso Sardegna (Federação Italiana de Orientação Desportiva – Secção Regional) e o Parque Gutturu Mannu para a promoção do desporto ao ar livre também é certamente promissora, assim como a participação de alguns atletas. “O laboratório é parte essencial de um projeto mais amplo que a Sardina Research pretende lançar na sua sede em Pula. O objetivo é criar um ponto de referência regional para a saúde e o bem-estar graças ao diálogo contínuo entre natureza, ciência, desporto, medicina e tecnologia que encontra sede no parque.” Maria Assunta Serra, Diretora Geral da Sardina Research.

